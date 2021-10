Robert Pattinson déchaîne sa colère dans l’avancée brutale de The Batman dans DC Fandome

L’un des moments forts du DC Fandome a été la première de la nouvelle bande-annonce de The Batman, la nouvelle version du personnage légendaire réalisé par Matt Reeves. Et c’est peut-être précisément pourquoi le film avec Robert Pattinson était chargé de clôturer l’événement avec une avant-première présentée par Reeves, Pattinson et Zoë Kravitz, la personne chargée de donner vie à Selina Kyle (alias Catwoman).

Les trois ont discuté du processus de transformation de Pattinson en Dark Knight, de ses premiers essayages de costumes, du «voyage émotionnel» que le personnage de Selina entreprendra et d’autres aspects de la production avant de céder la place à la bande-annonce qui ne commence ni plus ni moins. qu’avec l’arrestation dans un bar de Paul Dano, l’acteur qui incarne le méchant Riddler.

À partir de là, une cataracte de séquences puissantes s’enchaîne offrant plus d’indices sur d’autres personnages tels que Catwoman, le Pingouin et le Batman en colère, dont la brutalité est évidente dans cette nouvelle avancée.

En plus de Pattinson et Kravitz, le casting de Batman mettra en vedette Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon, John Turturro dans celui de Carmine Falcone, Andy Serkis dans celui d’Alfred, Colin Farrell dans celui du Pingouin, Peter Sarsgaard dans celui du procureur Gil Colson,

Paul Dano comme Enigma.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film sur l’origine du personnage, The Batman abordera les premières années de Bruce Wayne en tant que justicier et justicier à Gotham. Ainsi, comme l’a souligné Pattinson avant de céder la place à la bande-annonce, cette version du personnage « n’a pas encore décidé quel genre de Batman va être ». Sans être basé sur une bande dessinée spécifique, le film reprend des éléments de plusieurs œuvres phares du chevalier noir telles que « Batman: The Long Halloween », « Batman: Year Zero » ou « Batman: Ego » de Darwyn Cooke.

The Batman sort en salles le 4 mars 2022