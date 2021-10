Robert Pattinson parle de son rôle dans Batman – The Chihuahua News – Entre les lignes

Devenir un super-héros n’est pas une tâche facile, encore moins confortable, et c’est quelque chose que Robert Pattinson a pu vérifier dans sa propre chair, qui incarnera Bruce Wayne dans The Batman, vêtu d’un costume qui ressemble beaucoup à une armure.

Cependant, avant de porter cette tenue, l’acteur britannique a enfilé le costume Batman porté par Val Kilmer dans Batman Forever, le dernier film de Dark Knight, et qui a été réalisé par Joel Schumacher.

Un costume dont le réalisateur de The Batman, Matt Reeves et Pattinson lui-même ont parlé lors de l’événement DC Fandome (repris par .), à quel point il était difficile de travailler avec. « C’était fou, mais je me souviens de l’avoir mis et d’avoir pensé : ‘C’est impossible, ça va être totalement impossible' », a-t-il commencé en soulignant

L’interprète de Bruce Wayne a rappelé les problèmes qu’il avait avec cette première combinaison : « Il était impossible de bouger en portant une combinaison en plastique de deux pouces d’épaisseur, une combinaison en latex, et en étant incroyablement nerveux et plein d’adrénaline tout le temps. Je me souviens que nous avons fait deux prises et Matt, vous avez dit : « Que pouvons-nous faire avec la sueur ? Et j’ai répondu : ‘Rien ! Il n’y a rien que nous puissions faire !’. J’ai dû vider le liquide. »

Il convient de noter qu’il n’est pas la première personne à se plaindre de ce costume, comme Kilmer lui-même s’en est déjà plaint, car il ne pouvait pas bien bouger, bien qu’il ait finalement dû travailler avec la tenue, ce que Pattinson n’aura pas à faire. ne plus souffrir.

Source : Cependant