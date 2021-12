Robert Pattinson torse nu dans « The Batman », flirter avec Zoe Kravitz

Robert Pattinson déborde de sex-appeal en tant que nouveau Batman … va incroyablement torse nu et devient très proche de sa co-star Zoé Kravitz.

Le beau gosse joue Bruce Wayne dans le dernier film de Batman, « The Batman », et la nouvelle bande-annonce est sortie lundi … et elle est lourde de sexualité et de violence.

Robert exhibe son corps super tonique… il y a quelques clichés de lui sans chemise… et le mec est branlé !!!

Le nouveau film, qui sortira en salles en mars, met en scène Batman et Catwoman unissant leurs forces pour lutter contre le crime et affronter The Riddler … et il semble qu’il y ait beaucoup d’étincelles entre Robert et Zoe.

L’aperçu montre Zoe en train de basculer dans un tas de looks et de coiffures différents en tant que Catwoman … et il semble qu’elle et Robert soient super dragueurs l’un avec l’autre … et pour une bonne raison, ils sont tous les deux très sexy !!!

La lignée Batman est jonchée de beaux mecs comme Ben Affleck, Christian Bale et George Clooney … mais Robert leur en donne vraiment pour leur argent.

Oh et Zoe vient après Halle Berry pour la couronne Catwoman.