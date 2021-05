Robert Peston a admis qu’il voulait qu’ITV News humilie la BBC car il était «arrogant et vaniteux» | UK | Nouvelles

Robert Peston jure en direct lors d’un reportage

Le rédacteur politique d’ITV News, Robert Peston, est devenu viral pour des raisons qu’il n’aurait pas espérées après les commentaires qu’il a faits sur les enseignants pendant le verrouillage. Il semblait indiquer qu’ils n’avaient pas fait beaucoup de travail pendant la pandémie. Ses commentaires faisaient partie d’un fil en trois parties sur l’économie lorsqu’il écrivait “le phénomène du gouvernement payant les enseignants pour peu d’enseignement, lorsque le verrouillage fermait les écoles”.

Cela a suscité l’indignation à la fois des enseignants et de nombreuses autres personnes sur les réseaux sociaux, qui savaient à quel point c’était difficile pour les personnes travaillant dans le secteur de l’éducation.

M. Peston a tenté de revenir sur ses propos, mais le mal était déjà fait.

Ce n’est pas la première fois que le journaliste revient sur quelque chose qu’il a dit.

En 2016, M. Peston a admis qu’il était vaniteux et arrogant et qu’il regrettait sa promesse d’humilier la BBC lorsqu’il a fait défection chez ITV.

L’année précédente, le journaliste, qui avait été le rédacteur économique de la BBC pendant neuf ans, avait quitté le diffuseur public pour devenir le rédacteur politique d’ITV.

Dans une interview avec The Guardian, il a insisté sur le fait qu’il «ne ferait jamais de reproches à la BBC», qu’il «adore».

Robert Peston a admis qu'il voulait qu'ITV News humilie la BBC car il était " arrogant et vaniteux "

Cependant, il a ensuite laissé transparaître son côté compétitif.

Il a ajouté: «Maintenant je suis ici, je veux qu’ITV News humilie la BBC, obtienne de meilleurs scoops, gagne les téléspectateurs.

“Nous n’allons pas être une menace existentielle pour la BBC, mais nous allons leur donner une bonne course pour leur argent.”

Dans une interview dans le Sunday Times Magazine l’année suivante, M. Peston a rétrogradé sur sa vantardise qu’il «humilierait» son ancien employeur.

Il a dit: «C’était juste moi qui agissait, faisais une interview parce que j’étais très désireux que le public me regarde au cours de ma première semaine.

«J’adore la BBC et je me suis énervé à propos de ce genre de faux crachats, parce que Huw Edwards était toujours un bon ami.»

M. Peston a également admis être “arrogant” et a convenu qu’il était “assez vaniteux”.

La BBC (Image: GETTY)

Le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston (Image: GETTY)

Il a noté: “Je ne discuterai pas à ce sujet.”

La menace de M. Peston de quitter la BBC pour ITV avait été ouvertement moquée par certains des plus grands diffuseurs de la société, notamment Huw Edwards, Nicholas Parsons, Jonathan Dimbleby et Eddie Mair.

S’exprimant sur le programme PM sur BBC Radio 4, M. Mair, qui a eu une série de rencontres avec M. Peston, a déclaré qu’il aurait “vendu son rein” pour le garder à la société.

Il a déclaré: «La suggestion même de Robert de vouloir quitter la BBC me donne envie de pleurer, littéralement.

«Je veux offrir publiquement de me retirer en tant que présentateur de PM et d’offrir mon travail à Robert dans le cadre de son portefeuille de programmes en plein essor.

“Je suis également prêt à vendre mon rein si cela augmente le montant d’argent que la BBC peut se permettre d’offrir.”

M. Mair s’est entretenu avec M. Edwards, le présentateur du journal de 10 heures, qui a déclaré: “Je ne peux pas envisager un avenir à la BBC sans que Robert Peston ne se déchaîne sans cesse à propos de ses scoops bouleversants.

Huw Edwards, présentateur principal de BBC News (Image: BBC)

Le diffuseur écossais Eddie Mair (Image: LBC)

«Alors oui, s’il veut présenter le 10, laissez-le présenter le 10, à une condition.

«Que je puisse être l’invité du studio quand il présente, alors je peux entrer et m’asseoir à côté de lui et déclamer sans fin et voir ce qu’il ressent à ce sujet.

“En tout cas, un peu de moi pense qu’il est parfait pour ITV, lui et ce Tom Bradberry, ou peu importe comment il s’appelle. Ils sont un match fait au paradis.”

M. Parsons, le présentateur de Just a Minute, a plaisanté en disant que la capacité de M. Peston à parler avec «clarté et douceur» faisait de lui le candidat idéal pour un créneau invité sur son émission.

Il a déclaré: “Je pense que la BBC doit tout essayer. Il a toutes les qualités, la capacité de parler avec clarté, douceur et clarté. Je pense que la BBC devrait lui offrir l’opportunité de devenir un invité régulier de Just a Minute.

“Je suis sûr que cela inciterait l’homme à rester peut-être avec l’organisation.”