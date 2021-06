Robert Peston dit “aucune chance” que le verrouillage se termine le 21 juin – les mesures pourraient être annulées | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Commentant la probabilité d’une réouverture complète au cours des prochaines semaines, l’hôte d’ITV a prédit que le pays pourrait être contraint d’annuler certaines mesures de verrouillage – réintroduisant les restrictions énoncées aux étapes deux et trois. Les remarques de M. Peston interviennent alors que le nombre de cas et de décès de Covid a augmenté au cours des sept derniers jours et que les hospitalisations ont cessé de baisser.

Il a déclaré: « À mon avis, il n’y a aucune chance que la quatrième étape de la fin du verrouillage ait lieu comme prévu le 21 juin.

“Cela sera retardé de deux ou quatre semaines et il y aura un débat d’ici à l’annonce de lundi pour savoir s’il serait réellement sage d’annuler certaines de ces libertés qui nous ont été accordées lors des phases deux et trois.”

M. Peston a ajouté: “Nous ne serons pas libérés du fléau de Covid tant que le monde entier ne sera pas libéré du fléau.”

Des retards potentiels à la réouverture du 21 juin suivent en réponse aux préoccupations concernant la transmissibilité et la létalité de la variante Delta.

Le Premier ministre a déclaré mercredi qu’il était encore trop tôt pour dire si le déploiement réussi du vaccin en Grande-Bretagne offrira une protection suffisante contre la propagation rapide de la variante Delta.

Il a dit : « Lundi… nous verrons où nous en sommes. Je pense que ce que tout le monde peut voir très clairement, c’est que les cas augmentent et, dans certains cas, les hospitalisations augmentent.

«Ce que nous devons évaluer, c’est dans quelle mesure le déploiement du vaccin, qui a été phénoménal, a renforcé la protection de la population afin que nous puissions passer à l’étape suivante. Et c’est donc ce que nous allons examiner.

Un rapport de l’Imperial College de Londres a émis l’hypothèse que la variante pourrait être jusqu’à 60% plus transmissible que la souche Alpha, découverte pour la première fois dans le Kent.

Les dirigeants mondiaux se réuniront du 11 au 13 juin pour le sommet du G7 qui s’est tenu à Cornwall, où les premiers ministres devraient discuter du don et de la distribution de vaccins aux pays en développement.

Le président américain Joe Biden, arrivé à Cornwall mercredi soir, s’est déjà engagé à faire don de 500 millions de doses de vaccin Pfizer au cours des deux prochaines années.

Dans un discours prononcé peu de temps après avoir atterri sur le sol britannique, M. Biden a affirmé que nous étions à un “point d’inflexion dans l’histoire du monde”.

Il a déclaré : « Aucune nation ne peut à elle seule relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Le monde change. Nous sommes dans un endroit différent d’il y a 10 ans.”