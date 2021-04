Robert Peston dit que «des tas de cadavres» ont eu lieu – mais voici le contexte complet | UK | Nouvelles

Le rédacteur politique d’ITV a levé le voile sur la guerre d’information en cours qui a éclaté au cœur du gouvernement. Boris Johnson a été accusé d’avoir dit à une réunion du numéro 10 qu’il préférerait voir “des corps s’entasser par milliers” plutôt que d’ordonner un troisième verrouillage national – ce qu’il nie.

Les remarques présumées, rapportées pour la première fois dans le Daily Mail, auraient eu lieu l’automne dernier après que le Premier ministre eut accepté un deuxième verrouillage – le Royaume-Uni finirait par entrer dans un troisième verrouillage national au début du mois de janvier.

Écrivant dans son blog ITV, M. Peston affirme que les commentaires présumés sur le nombre de morts par M. Johnson ont été «criés» dans son étude après avoir annoncé un deuxième verrouillage «dans la rage».

Il a ajouté que les portes de la salle du Cabinet auraient été laissées ouvertes et que les propos auraient été entendus par un certain nombre de personnes.

M. Peston a écrit: «Pour être clair, Downing Street a démenti catégoriquement que le Premier ministre a dénoncé de manière extrême comment il n’y aurait jamais un troisième verrouillage (ce qui, bien sûr, il y en a eu).

«Cela dit, on me dit qu’il l’a crié dans son bureau juste après avoir accepté le deuxième verrouillage« dans la rage ».

«Les portes de la salle du Cabinet et du bureau extérieur auraient été ouvertes et un certain nombre de personnes auraient été entendues.

«Je prends la peine de répéter cette affirmation à propos de ce que le Premier ministre a dit parce que deux témoins oculaires – ou peut-être devrais-je dire« écoutent des témoins »- m’ont corroboré le récit du Daily Mail.

“De plus, ces sources insistent sur le fait qu’elles n’ont pas informé le Mail, ce qui suggère qu’il existe trois sources.”

Le Premier ministre a nié avoir fait ces commentaires lorsqu’il a été contesté par des journalistes à Wrexham cet après-midi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait ces commentaires, M. Johnson a répondu: “Non, mais je pense que la chose importante, je pense que les gens veulent que nous nous entendions et que nous fassions en tant que gouvernement, c’est de s’assurer que les verrouillages fonctionnent.

“Ils ont, et je rends vraiment hommage aux habitants de ce pays, de tout notre pays, se sont vraiment mobilisés et, en travaillant avec le programme de vaccination, nous avons maîtrisé la maladie.”

La décision sur le deuxième verrouillage annoncée en octobre dernier a été divulguée aux médias et fait l’objet d’une enquête.

S’exprimant devant la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, M. Case a déclaré: «J’espère que la commission comprendra que je suis très limité dans ce que je peux dire étant donné la classification de sécurité de l’exercice, de l’enquête sur les fuites.

«Ce que je peux dire, c’est que l’enquête est en cours et c’est une indication claire que la ou les sources n’ont pas été identifiées.

“Dans le temps qui vient de s’écouler, je pense qu’il est probable que l’équipe ne parviendra pas à identifier la ou les sources, mais le travail est en cours.”