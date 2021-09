Robert Peston d’ITV admet qu’il a “de la chance d’avoir encore un travail” en raison de son statut d’homme blanc | Royaume-Uni | Nouvelles

Le rédacteur politique d’ITV a admis lors d’une interview qu’il se sentait chanceux d’avoir son travail à la télévision avant que les gens ne remarquent la «terrible» discrimination contre les femmes et les personnes de couleur. M. Peston a ensuite déclaré: “Tout le monde [working on Peston] est une femme ou une personne de couleur. C’est la meilleure équipe avec laquelle j’ai jamais travaillé… Je suis incroyablement chanceux de faire ce que je fais.

S’adressant au podcast de la BBC Heureusement…, M. Peston a déclaré aux animateurs Fi Glover et Jane Garvey qu’il était “chanceux” d’être entré dans la télévision avant qu’ITV ne pousse plus de femmes et de PoC.

Il a déclaré dans l’émission : “Mon grand-oncle disait ‘Chaque jour où je me réveille est un bonus’, et assez souvent je pense : ‘Chaque jour, je fais mon show en tant qu’homme blanc de la classe moyenne est un bonus’ .

«Je me demande, à vrai dire, si j’avais 30 ans, si toutes sortes de portes qui s’ouvriraient à moi alors me seraient ouvertes aujourd’hui, car la compétition est beaucoup plus intense.

“Nous recherchons des choses différentes et nous recherchons des voix différentes, et c’est vraiment une bonne chose.”

Il a ajouté : « Tous les autres [working on Peston] est une femme ou une personne de couleur.

C’est la meilleure équipe avec laquelle j’ai jamais travaillé. Ils sont incroyablement brillants, créatifs et [it is] juste un environnement de travail transformé pour le mieux.

« Je suis incroyablement chanceux de faire ce que je fais. Dès que les gens penseront que je ne suis pas là pour le mérite, je suppose que je devrai y aller.

En juillet 2020, ITV a lancé son plan d’accélération de la diversité pour accélérer le changement dans la station.

Il avait cinq engagements : accroître la diversité au sein du conseil d’administration et des équipes de direction d’ITV ; Commande pour s’assurer qu’ITV représente mieux la vie britannique contemporaine à l’écran au cours des 12 prochains mois ; Améliorer la diversité et la progression de carrière dans la production télévisuelle ; Prendre des mesures positives pour le recrutement d’une équipe diversifiée au niveau d’entrée ainsi qu’aux niveaux de direction intermédiaire et supérieur, et nous éduquer et nous développer afin que tout le monde comprenne

En juillet 2021, ITV avait augmenté le nombre de rôles principaux mettant en vedette des talents noirs, asiatiques et ethniques minoritaires (BAME) de 33%, ainsi que 34% des rôles principaux dans les nouvelles commissions diffusées à la télévision depuis juillet 2020 ont été occupés par BEAU talent.

