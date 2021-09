Robert Peston d’ITV s’en prend aux affirmations selon lesquelles il “a promu un programme anti-vax” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Il a été contraint de s’en prendre aux utilisateurs de Twitter qui l’ont contourné en l’accusant de remettre “des munitions aux anti-vaccins”. À cela, M. Peston a répondu qu’il était “triste” que de nombreux utilisateurs de Twitter pensaient qu’il faisait la promotion de sentiments anti-vax. Aujourd’hui, M. Peston a déclaré que les données récentes sur les coronavirus ont révélé que “l’écrasante majorité” des infections dans la tranche d’âge de 40 à 79 ans proviennent de ceux qui ont été doublement vaxxés.

Le journaliste faisait référence aux données du rapport du gouvernement sur la surveillance des vaccins COVID-19.

M. Peston a ensuite déclaré sur Twitter qu’il “était surpris par ce qui semble être une prévalence élevée parmi les doubles vaxxés”.

Il a poursuivi: “Mais je suis surpris que ces statistiques aient reçu si peu d’attention et aient suscité si peu de débats.”

Maintenant, M. Peston fait face à de graves réactions et à des accusations selon lesquelles il a été “irresponsable” et fait la promotion du programme anti-vaxx.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Ce qui m’est venu à l’esprit, c’est que vous avez posté qu’il y avait une forte prévalence de Covid parmi les personnes âgées à double vaxx.

“C’est profondément irresponsable, et d’après les chiffres que j’ai vus, c’est faux.

“Vous avez remis des munitions aux anti-vaccins.”

Un autre a déclaré: “Vous devez très bien savoir comment votre tweet serait lu, les données mal interprétées par ceux qui cherchent à confirmer leur parti pris et les informations mal communiquées mal utilisées par ceux qui défendent un programme anti-vax.

“Je suis de tout coeur en faveur de la vaccination.

“Mais le Covid, même pour les vaccinés, n’est pas une maladie anodine.

“Et ce n’est pas non plus anodin si la population vaccinée propage le Covid aux non vaccinés ou aux immunodéprimés.

“Donc, ce que j’espérais faire, c’était montrer que même pour une population vaccinée, le port du masque et la distanciation sociale sont importants.

“Je suis vraiment désolé si cette implication n’était pas assez claire.

« Je viens de me remettre du Covid.

« Alors s’il vous plaît, acceptez que c’est ma conviction passionnée. »