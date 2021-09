Robert Pires critique le PSG et dit que le Bayern Munich est la meilleure équipe d’Europe

in

Le Paris Saint-Germain tente depuis longtemps de remporter son trophée tant convoité de la Ligue des champions. Ils l’ont fait principalement par le biais de frais de transfert massifs et d’acquisitions majeures. Cela n’a pas encore fonctionné, mais Lionel Messi suffira-t-il cette année ?

La légende française Robert Pires a des doutes sur le modèle commercial du PSG et leur recommande d’essayer de reproduire le modèle commercial du Bayern Munich.

« J’admire ce club qui a une philosophie claire et qui prouve encore et encore que l’institution du FC Bayern est au-dessus de chaque joueur. Que ce soit Manuel Neuer, Robert Lewandowski ou Joshua Kimmich, aucun d’entre eux n’est plus important que le FC Bayern », a déclaré Pires au kicker expliquant la force du FC Bayern.

En revanche, au PSG « on ne parle jamais du club, mais toujours de joueurs individuels comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar. C’est ce qui ne cesse de me déranger. À cet égard, les Parisiens devraient s’orienter vers le FC Bayern s’ils veulent atteindre leurs objectifs à l’international.

En substance, Pires dit que si le PSG veut atteindre cet état d’esprit, il doit s’éloigner des superstars de la marque telles que Neymar. Il y a des egos qui s’affrontent à Paris et vous ne pouvez pas gagner automatiquement avec des talents de classe mondiale. Vous devez constituer une équipe qui s’intègre et se soucie de la chimie.

Pires a comparé l’équipe au Real Madrid de 2003 à 2007 avec des superstars incroyables dont Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane et Raul. Avec tout ce talent, ils ne pouvaient toujours pas gagner un titre, même si les gens pensaient qu’ils domineraient l’Europe.

L’ancien ailier de l’Arsenal FC affirme que « pour que le rêve se réalise vraiment, le Paris Saint-Germain doit former une unité sur le terrain. Ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui et c’est certainement le plus gros chantier pour Mauricio Pochettino en ce moment.

Robert Pires a ensuite complimenté plusieurs joueurs du Bayern, dont Manuel Neuer, Robert Lewandowski et le duo de milieu de terrain Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Le modèle du PSG est-il durable ? Ou jettent-ils simplement de l’argent à ce stade ? Bien que certains fans critiquent le Bayern pour son manque de dépenses de transfert, ils pourraient bien être l’équipe la mieux gérée d’Europe. Cependant, il ne sera pas si facile pour les autres équipes de simplement reproduire le modèle du Bayern.