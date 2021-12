Robert Pires révèle son rôle dans la tristement célèbre rangée de tunnels de Roy Keane et Patrick Vieira avant Arsenal vs Manchester United en 2005

Robert Pires a admis qu’il avait peut-être commencé la tristement célèbre démolition du tunnel entre Roy Keane et Patrick Vieira.

Alors que Manchester United et Arsenal s’affrontent à nouveau jeudi soir, les matchs entre les deux équipes ont toujours été fougueux.

Keane et Vieira n’étaient pas les meilleurs amis du monde

Les rencontres se sont toutefois apaisées ces dernières années, mais, au début des années 2000, les deux parties n’étaient pas d’accord.

Et les choses ont débordé lorsque les deux milieux de terrain centraux, Keane et Vieira, se sont rencontrés dans le tunnel avant un match à Highbury en 2005, que United a fini par gagner 4-2.

On a entendu les deux hommes se crier dessus dans le couloir étroit avant d’entrer sur le terrain de l’ancien terrain d’Arsenal, avant que les choses ne semblent devenir physiques.

Vieira a ensuite descendu le tunnel, alors que Pascal Cygan et Dennis Bergkamp tentaient de calmer leur coéquipier des Gunners, avant que Keane ne réapparaisse en criant: « Je vous verrai là-bas. »

Vieira contre Keane

️ Attelle Ronaldo

Pires a eu des ennuis avec son coéquipier ce jour-là en 2005

Et Pires, qui débutait aux côtés de Vieira pour l’équipe d’Arsène Wenger ce jour-là, admet qu’il a peut-être causé la discorde entre le désormais expert de Sky Sports et l’actuel manager de Crystal Palace.

« Les choses ont commencé à chauffer et je pense que c’était à cause de moi en fait », a déclaré Pires au Times.

« Gary Neville est arrivé et a fait irruption chez moi. J’ai réagi en français parce que j’étais agacé. Cela commence et à ce moment-là, Pat arrive. Il lui dit : ‘Tu parles trop, toi. Tais-toi.’

Vieira est maintenant le patron de Crystal Palace et a bien commencé

« A ce moment, Keane arrive. Et il dit : ‘Tu parles trop aussi. Je te verrai sur le terrain. C’était risqué entre eux deux, tendu. Cela a été pour moi l’un des meilleurs moments.

« Ensuite, vous avez le but spectaculaire de Thierry Henry à Highbury [in October 2000], où il reçoit la passe de Gilles Grimandi, relance le ballon, pivote et bof. C’était toujours des matchs fous.

