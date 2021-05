Robert Plant dit à ses enfants de publier des archives personnelles après sa mort

Robert Plant a donné à ses enfants des instructions pour libérer ses archives personnelles après sa mort.

La friandise provient du dernier épisode de son podcast Digging Deep. Plant a déclaré à son co-animateur Matt Everitt que le verrouillage lui avait donné le temps de «mettre de l’ordre dans sa maison».

“Toutes les aventures que j’ai jamais eues avec la musique et les tournées, les sorties d’albums, les projets qui ne se sont pas vraiment terminés ou quoi que ce soit d’autre – je les ai simplement mis, les ai tous énumérés et tout mis en ordre,” Dit Plant.

«J’ai dit aux enfants que quand je donnais un coup de pied au seau, je l’ouvrais gratuitement au public – juste pour voir combien de choses stupides il y avait sur toute la ligne de 1966 à aujourd’hui. C’est un voyage », dit le chanteur.

Robert Plant parle de ses archives personnelles dans son podcast Digging Deep – partageant des détails intimes.

«J’ai trouvé une lettre de ma mère qui disait: ‘Écoute, tu as été un garçon très méchant, pourquoi ne reviens-tu pas, parce que Sue veut savoir où tu es allée. Et aussi, le poste de comptable est toujours ouvert à Stourport-on-Seven. Pourquoi ne reviens-tu pas à la maison, et on va juste faire comme si toutes ces choses ne se sont pas produites?

Plant admet que la première fois qu’il a ouvert et lu la lettre, c’était il y a trois mois. Il devrait apparaître au Black Deer Festival le 27 juin. Le festival de trois jours sera titré par Frank Turner, Jake Bugg et Van Morrison. Plant passe la plupart de son temps sur le podcast à réfléchir sur sa vie et ses expériences.

Il réfléchit à la fois où il a payé 10 000 $ à une station de radio pour arrêter de jouer «Stairway to Heaven». La chaîne de radio à but non lucratif financée par les auditeurs KBOO à Portland. «Ce type est venu en disant qu’il cherchait des commandites», a déclaré Plant à NPR lors d’une interview en 2002.

«Vous savez, envoyez 10 $, et si les gens faisaient ça, KBOO promettrait de ne jamais jouer à« Stairway to Heaven ». Alors je l’ai appelé et j’ai promis mon argent. J’étais l’un des sponsors du KBOO », ajoute Plant en riant. Le leader de Led Zeppelin dit que la composition musicale de la chanson résiste à l’épreuve du temps, mais il n’aime pas les paroles maintenant.

«La construction de la chanson, la construction musicale proprement dite, est très bonne. C’est l’un de ces moments qui peut vraiment tenir sans voix, et en fait, il se tiendra à nouveau sans voix, j’en suis sûr parce que c’est un beau morceau de musique », a-t-il déclaré à UCR dans le cadre de leur émission de radio Nights.

«Lyriquement maintenant, je ne peux pas m’identifier à ça parce que c’était il y a si longtemps. Je n’aurais plus jamais l’intention d’écrire le long de ces lignes abstraites.