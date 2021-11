Lors d’une apparition sur « Les extrémités lâches » au BBC Radio 4 plus tôt cette semaine, Robert Plante a commenté le différend sur le droit d’auteur sur la question de savoir si LED ZEPPELINla chanson classique de « Stairway to Heaven » était une arnaque de ESPRIT‘s « Taureau ».

Michael Skidmore, le fiduciaire de « Taureau » auteur compositeur Randy « Californie » Wolfesuccession de , avait déposé les réclamations plus de quatre décennies après « Stairway to Heaven » Est apparu sur LED ZEPPELINl’album sans titre, mieux connu sous le nom « Led Zeppelin IV ».

En juin 2016, un jury de Los Angeles a délibéré pendant environ cinq heures avant de se prononcer à l’unanimité en faveur de LED ZEPPELIN. L’affaire a été relancée en 2018 avant qu’une cour d’appel ne confirme le verdict initial l’année dernière. En octobre 2020, la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre l’affaire, y mettant définitivement fin.

Lorsqu’on lui a demandé « quelle sorte d’expérience » c’était d’avoir à témoigner au procès de 2016, Plante Raconté « Les extrémités lâches »: « Que pouvez-vous faire ? Je devais juste m’asseoir là. On m’a demandé de m’asseoir juste en face du jury : ‘Ne les regardez pas, mais ne regardez personne. Restez assis là pendant huit heures.’

« Autant je suis musical, je ne peux rien dire de musical. Je chante juste », LED ZEPPELIN le leader a continué.

« Il y a des millions et des millions de chansons qui portent la même progression d’accords, donc c’était très malheureux, et c’était désagréable pour tout le monde. »

Plante a témoigné devant le tribunal qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir jamais entendu « Taureau » avant. « Je ne m’en souvenais pas alors, et je ne m’en souviens pas maintenant », a-t-il déclaré. LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page a également déclaré qu’il n’avait copié aucune partie de « Taureau » même s’il possédait cinq disques de ESPRIT parmi sa collection de 4000 disques vinyles.

Enrico Bonadio, maître de conférences en droit à la City University de Londres, a déclaré à Newsweek en avril 2016 : « Je ne pense pas qu’il soit approprié d’envisager le fait de concevoir une mélodie qui a simplement la même « sensation » et le même « groove » qu’une autre. violation du droit d’auteur. C’est ainsi que fonctionne souvent la créativité musicale. Les musiciens s’appuient souvent sur des arrangements et des styles antérieurs, et l’augmentation du nombre de cas comme ceux-ci devrait donc nous faire réfléchir. »

Après le procès de 2016, l’avocat du plaignant François Malofy a affirmé qu’il avait perdu sa cause sur un point technique, insistant sur le fait qu’il était injuste que le jury n’ait pas pu écouter l’enregistrement sonore de « Taureau » et se limitait plutôt à entendre une interprétation experte de la partition enregistrée.

Malofy reçu plus d’une centaine d’objections soutenues et de « multiples avertissements » au cours de la ZEPPELIN procès, avec la maison d’édition du groupe Warner/Chappell Musique le dépôt de documents demandant au juge d’ordonner aux plaignants de payer plus de 613 000 $ en frais de défense contre la poursuite.

