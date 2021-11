Robert Plant et Alison Krauss annoncent leur première tournée en 12 ans

Aujourd’hui, Robert Plante et Alison Krauss inviter le monde à « Levez le toit ». Le successeur tant attendu de leur album monumental de 2007 « Levée de sable » est maintenant disponible, et pour célébrer l’occasion, le duo a annoncé sa première tournée en douze ans. À compter du 1er juin 2022, le Rock And Roll Hall Of Famer et 27 fois Grammy Le gagnant apportera sa toute nouvelle musique à une série internationale de spectacles d’orchestre, y compris le Forest Hills Stadium de New York.

Les billets pour les dates américaines seront mis en vente le vendredi 3 décembre à 10 heures, heure locale, après une série de préventes commençant le lundi 29 novembre. Les dates européennes seront mises en vente à 9 heures CET le vendredi 26 novembre, les préventes commençant le mercredi 24 novembre. .

La libération de « Levez le toit » a été accompagné d’une foule d’apparitions et de performances majeures de Plante et Krauss. Plus tôt dans la journée, ils ont donné leur première interview télévisée américaine liée à l’album sur « CBS Matins ». Ce soir, ils se produiront sur « Le Late Show avec Stephen Colbert », et demain le « CBS samedi matin ». En attendant, cet après-midi, les fans peuvent voir les deux icônes jouer quelques-unes des nouvelles chansons à 12 h CST / 13 h HNE lors d’un livestream mondial présenté en partenariat avec Youtube, en plus d’une conversation virtuelle avec le critique Anne Pouvoirs à 13 h CST / 14 h HNE, pendant Musique NPRl’événement de la soirée d’écoute.

Dans les semaines qui ont précédé « Levez le toit », l’album a été célébré avec un New York Times Profil Sunday Arts & Leisure, une feuille de plusieurs pages Salon de la vanité, ainsi que des fonctionnalités dans Variété, Divertissement hebdomadaire, Personnes, Presse associée et bien au-delà. Dit Le New York Times: « « Levez le toit » récupère presque comme par magie le ton spectral de « Sable élevé », puis trouve des moyens de l’étendre, en approfondissant à la fois les subtilités tranquilles et l’intensité des lamentations. »

Enregistré chez Nashville Studios Sound Emporium, des séances pour « Levez le toit » a commencé fin 2019 et s’est terminé quelques semaines seulement avant le verrouillage du monde. Comme « Levée de sable », T Bone Burnett a produit la collection, qui offre une collision cosmique de blues précoce, de morceaux country profonds, de folk-rock révolutionnaire et de musique soul perdue écrite par des légendes et des héros méconnus comme Merle Hagard, Allen Toussaint, LES TOUJOURS FRÈRES, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Ola Belle Roseau, Brenda Burns et plus.

Robert Plante et Alison Krauss Dates de la tournée 2022 :

01 juin – Canandaigua, NY @ CMAC



02 juin – Saratoga Springs, NY @ Saratoga Performing Arts Center



04 juin – Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium



06 juin – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



07 juin – Chicago, IL @ Pavillon Jay Pritzker



09 juin – Indianapolis, IN @ TCU Amphitheatre au White River State Park



11 juin – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion



12 juin – Philadelphie, PA @ Pavillon TD @ The Mann



14 juin – Cary, Caroline du Nord @ Koka Booth Amphitheatre



16 juin – Atlanta, GA @ Cadence Bank Amphitheatre à Chastain Park



26 juin – Londres, Royaume-Uni @ BST Hyde Park



01 juillet – Hamar, NO @ Tjuvholmen Arena



02 juillet – Bergen, NO @ Forteresse de Bergenhus



05 juillet – Rättvik, SE @ Dalhalla



14 juillet – Lucca, IT @ Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone



16 juillet – Stuttgart, DE @ JazzOpen Stuttgart 2022



18 juillet – Sopot, PL @ Opera Lesna



20 juillet – Berlin, DE @ Zitadelle

