Robert Plant et Alison Krauss annoncent leur première tournée en douze ans

Robert Plante et Alison Krauss ont annoncé leur première tournée en douze ans à l’appui de leur nouvel album, Levez le toit.

À compter du 1er juin 2022, le Rock And Roll Hall Of Famer et 27 fois lauréat d’un Grammy apportera leur toute nouvelle musique à une série internationale de spectacles d’orchestre, y compris le Forest Hills Stadium de New York.

Les billets pour les dates américaines seront mis en vente à 10h00 heure locale le vendredi 3 décembre, après une série de préventes commençant le lundi 29 novembre. Les dates européennes seront mises en vente à 9h00 CET le vendredi 26 novembre, avec des préventes commençant le mercredi 24 novembre .

La sortie de Raise The Roof a été accompagné d’une multitude d’apparitions et de performances majeures de Plant et Krauss. Plus tôt dans la journée, ils ont donné leur première interview télévisée américaine liée à l’album sur CBS Mornings.

Ce soir, ils se produiront dans The Late Show With Stephen Colbert, et demain sur CBS Saturday Morning. En attendant, cet après-midi, les fans peuvent voir les deux icônes jouer quelques-unes des nouvelles chansons à 12 h CST / 13 h HNE sur un livestream mondial présenté en partenariat avec YouTube, en plus d’une conversation virtuelle avec la critique Ann Powers à 1 pm CST / 14 h HNE, lors de l’événement Listening Party de NPR Music.

Dans les semaines qui ont précédé Raise The Roof, l’album a été célébré avec un profil New York Times Sunday Arts & Leisure, une diffusion de plusieurs pages dans Vanity Fair, ainsi que des articles dans Variety, Entertainment Weekly, People, Associated Press, et bien au-delà. Le New York Times déclare : « Raise The Roof récupère presque comme par magie le ton spectral de Lever du sable, puis trouve des moyens de l’étendre, en approfondissant à la fois les subtilités tranquilles et l’intensité des lamentations.

Enregistrées aux Sound Emporium Studios de Nashville, les sessions de Raise The Roof ont commencé fin 2019 et se sont terminées quelques semaines seulement avant le verrouillage du monde. Comme Raising Sand, T Bone Burnett a produit la collection, qui offre une collision cosmique de blues précoce, de country deep cuts, de folk-rock révolutionnaire et de musique soul perdue écrite par des légendes et des héros méconnus comme Merle Haggard, Allen Toussaint, les Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Ola Belle Reed, Brenda Burns, et plus encore.

Dates de la tournée de Robert Plant et Alison Krauss 2022 :

01 juin – Canandaigua, NY @ CMAC

02 juin – Saratoga Springs, NY @ Saratoga Performing Arts Center

04 juin – Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium

06 juin – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre

07 juin – Chicago, IL @ Pavillon Jay Pritzker

09 juin – Indianapolis, IN @ TCU Amphitheatre au White River State Park

11 juin – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion

12 juin – Philadelphie, PA @ Pavillon TD @ The Mann

14 juin – Cary, Caroline du Nord @ Koka Booth Amphitheatre

16 juin – Atlanta, GA @ Cadence Bank Amphitheatre à Chastain Park

26 juin – Londres, Royaume-Uni @ BST Hyde Park

01 juillet – Hamar, NO @ Tjuvholmen Arena

02 juillet – Bergen, NO @ Forteresse de Bergenhus

05 juillet – Rättvik, SE @ Dalhalla

14 juillet – Lucca, IT @ Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

16 juillet – Stuttgart, DE @ JazzOpen Stuttgart 2022

18 juillet – Sopot, PL @ Opera Lesna

20 juillet – Berlin, DE @ Zitadelle