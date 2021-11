Robert Plant et Alison Krauss chantent Bert Jansch sur « Ça ne me dérange pas »

Robert Plante et Alison Krauss ont sorti « It Don’t Bother Me » comme dernier avant-goût de leur album Raise The Roof, dû via Rounder le 19 novembre.

Le nouveau morceau fait suite à la récente apparition de « High and Lonesome » et « Can’t Let Go » pour préparer le terrain pour la suite très attendue du duo à Lever du sable. L’album 2007 est l’un des albums les plus universellement admirés du 21e siècle à ce jour, six fois lauréat d’un Grammy, notamment pour l’album et l’enregistrement de l’année.

« It Don’t Bother Me » est la version de Plant and Krauss de la chanson écrite par le regretté et vénéré pionnier britannique Bert Jansch. L’original était la chanson titre de son deuxième album solo en 1965, sorti sur le célèbre label Transatlantic et produit par Nathan Joseph et le Bill Leader non crédité. Entre les mains de Robert et Alison et avec la production experte, comme tout au long de Raise The Roof, de T Bone Burnett, cela devient un remake percutant, vibrant et hautement atmosphérique.

Plant est un ancien de Jansch, connu pour son travail en solo, ses collaborations nombreuses et variées avec John Renbourn, Ralph McTell et des admirateurs modernes tels que Mazzy Star, et en tant que co-fondateur de Pentangle, un pionnier du folk progressif. Krauss, en revanche, est heureuse d’admettre que Jansch est l’un des artistes dont ils interprètent le travail sur l’album dont elle n’était pas au courant.

« Je suis un grand adepte du travail de Bert Jansch depuis mon adolescence », dit Plant, « et de tout ce style folk irlandais, écossais et anglais qui a un rythme différent et une perspective lyrique différente. J’étais très désireux d’apporter une partie de cela dans l’image. Krauss note: « L’une de mes parties préférées est les chansons et les auteurs-compositeurs dont je n’avais jamais entendu parler. » Elle ajoute qu’une fois que l’équipe réunie a commencé à faire le nouvel album, les enregistrements étaient « très naturels, très faciles – et vraiment amusants ».

Précommandez Raise The Roof, qui sortira le 19 novembre.