Robert Plant et Alison Krauss réinventent Bert Jansch sur « Ça ne me dérange pas »

Le 19 novembre, Robert Plante et Alison Krauss reviendra avec un nouvel album « Levez le toit », livrant une nouvelle collision cosmique de blues précoce, de morceaux country, de folk-rock révolutionnaire et de musique soul perdue écrite par une douzaine de légendes et de héros méconnus du siècle dernier. La réunion tant attendue marque le premier disque du duo en 14 ans, produit par T Bone Burnett, et la liste des morceaux reflète à la fois des influences profondes et des révélations récentes. Au « Ça ne me dérange pas », l’avant-première finale de l’album partagée aujourd’hui, les deux artistes se transforment Bert Janschcomposition acoustique solo de dans un arrangement stimulant dirigé par Alison Krauss, mijotant avec des fioritures spectrales de dolceola, de marxophone et de pedal steel, de claquements de mains et de percussions, et d’interactions de guitares de Marc Ribot et LOS LOBOS‘ David Hidalgo.

Sur l’inclusion de « Ça ne me dérange pas » au « Levez le toit », Plante dit : « J’ai été un grand adepte de Bert Janschdu travail de depuis que je suis adolescent, et de tout ce style folk irlandais, écossais et anglais qui a un rythme différent et une perspective lyrique différente. J’étais très désireux d’apporter une partie de cela dans l’image. »

« L’une de mes parties préférées est les chansons et les auteurs-compositeurs dont je n’avais jamais entendu parler », ajoute Krauss. « Travailler avec Robert, et avec T os, est toujours une excellente éducation en histoire de la musique. »

« Ça ne me dérange pas » arrive sur les talons de « Levez le toit »le premier single, « Je ne peux pas lâcher prise », qui vient de passer 10 semaines consécutives au n ° 1 des charts radio Americana, ainsi que la seule chanson originale de l’album, « Haut et solitaire », écrit par Plante et T Bone Burnett.

Après les débuts monumentaux du disque certifié platine de 2007 « Levée de sable », qui a remporté les six Grammy Awards pour lequel il a été nominé (dont « Album » et « Record Of The Year »), Plante et Krauss « sont encore la preuve que parfois les meilleures choses viennent de collaborateurs improbables » (Divertissement hebdomadaire). De l’autre côté « Levez le toit », le Rock And Roll Hall Of Famer et 27 fois GrammyLe Bluegrass Hall Of Famer va plus loin en dehors de sa zone de confort, élargissant son partenariat inattendu et sans précédent dans de nouvelles directions remarquables.

Alors que les sessions de l’album ont commencé à Nashville en novembre 2019, se terminant quelques semaines seulement avant le verrouillage du monde, Krauss se souvient avoir envoyé Plante les Randy Semaines/Lucinda Williams classique « Je ne peux pas lâcher prise » il y a au moins 10 ans – et « il semble que le temps ne s’est pas du tout passé » (Musique NPR). Ailleurs sur « Levez le toit », Plante et Krauss réinventer des chansons de Merle Hagard, Allen Toussaint, LES FRÈRES TOUJOURS, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Ola Belle Roseau, Brenda Burns et plus, avec des arrangements encore plus évocateurs et hypnotiques que ceux sur « Levée de sable ».

« C’est tellement loin de tout ce que j’ai fait auparavant », dit Plante. « J’aime tout le kaléidoscope de musique que j’ai exploré, mais c’est un endroit où vous pouvez penser au sein de la chanson, vous pouvez décider comment ramener une émotion à la maison. C’est un autre mélange que nous avons, et longtemps pouvons-nous en avoir plus. »

« Levez le toit » liste des pistes :

01. Quattro (le monde dérive)



02. Le prix de l’amour



03. Passez votre chemin



04. Problème avec mon amant



05. A la recherche de mon amour



06. Je ne peux pas lâcher prise



07. ça ne me dérange pas



08. Tu m’as conduit au faux



09. Derniers mots gentils Blues



dix. Haut et solitaire



11. Aller là où vont les solitaires



12. Quelqu’un veillait sur moi

photo par David McClister



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).