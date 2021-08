Robert Plant et Alison Krauss se réunissent pour l’album “Raise The Roof”

Robert Plante et Alison Krauss ont annoncé la sortie prochaine de leur nouvel album “Levez le toit”, sortie le 19 novembre le Records plus ronds. L’annonce surprise trouve le Rock And Roll Hall Of Famer Plante et 27 fois Grammy-gagnant Krauss réunis après quatorze ans, suite au succès historique de leur première collaboration “Levée de sable” (2007, Rondeur), qui a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard 200, a généré des ventes de platine et a remporté six Grammy Awards, y compris “Record de l’année”.

Comme son prédécesseur, “Levez le toit” a été produit par T Bone Burnett, qui a travaillé avec Plante et Krauss d’étendre leur collaboration dans de nouvelles directions passionnantes, accompagnées du batteur Jay Bellerose, guitaristes Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell et copain meunier, bassistes Dennis Crouch et Viktor Krauss, avec le guitariste de pedal steel Russ Pahl entre autres. L’album contient 12 nouveaux enregistrements de chansons de légendes et de héros méconnus, dont Merle Hagard, Allen Toussaint, LES FRÈRES TOUJOURS, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch et plus. Les autres faits saillants comprennent un Plante–Burnett original, “Haut et solitaire”, et le classique “Je ne peux pas lâcher prise”, écrit par Randy Semaines et enregistré pour la première fois par Lucinda Williams.

Plante et Krauss ont partagé leur nouvel enregistrement de “Je ne peux pas lâcher prise” aujourd’hui. Écoutez ci-dessous.

Les chansons sélectionnées pour “Levez le toit” reflètent alternativement des influences profondes et de nouvelles révélations. Pour sa part, Plante a tenu à introduire les traditions folkloriques anglaises qu’il aime depuis l’adolescence, tout en Krauss cite l’audition “Quattro (le monde dérive)” par le groupe américain CALEXIQUE comme “le moment où j’ai su que nous ferions un autre album.”

“On voulait que ça bouge” Krauss continue. “Nous avons fait venir d’autres personnes, d’autres personnalités au sein du groupe, et se retrouver en studio a apporté une nouvelle intimité aux harmonies.”

Ajoute Plante: “Tu entends quelque chose et tu dis ‘Mec, écoute cette chanson, on doit chanter cette chanson !’ Ce sont des vacances, vraiment – l’endroit idéal où aller que vous vous attendiez le moins à trouver.”

Sorti en 2007, “Levée de sable” est l’un des albums les plus appréciés et acclamés du 21e siècle. En plus de remporter les six Grammy Awards pour lequel il a été nominé, il a également obtenu un Prix ​​CMA pour « Événement musical de l’année », ainsi que les distinctions « Album de l’année » et « Duo/groupe de l’année » du Americana Music Honneurs et récompenses.

Plante et Krauss tournera ensemble en 2022, avec des dates à annoncer bientôt.

“Levez le toit” liste des pistes :

01. Quattro (le monde dérive)



02. Le prix de l’amour



03. Passez votre chemin



04. Problème avec mon amant



05. À la recherche de mon amour



06. Je ne peux pas lâcher prise



07. ça ne me dérange pas



08. Tu m’as conduit au faux



09. Derniers mots gentils Blues



dix. Haut et solitaire



11. Aller là où vont les solitaires



12. Quelqu’un veillait sur moi

photo par Frank Melfi



