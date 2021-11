Robert Plante et Alison KraussL’album Raise the Roof a fait ses débuts dans le Top 10 des albums tous genres Billboard 200 et Top Country, parmi de nombreuses autres réalisations internationales.

La nouvelle version largement saluée, la suite du duo six fois primé aux Grammy Awards, multi-platine Lever du sable album de 2007, s’ouvre au n ° 7 sur le Billboard 200. Le magazine rapporte que ses unités d’albums équivalents à la première semaine totalisaient 40 000, dont 38 000 étaient des ventes d’albums purs.

C’est le neuvième album de Plant en son propre nom à atteindre le Top 10 sur cette liste, une course qui a commencé avec son premier set solo Pictures At Eleven en 1982. Il a également eu 13 titres du Top 10 en tant que leader avec Led Zeppelin, dont pas moins de sept n°1. La nouvelle version est également la cinquième entrée de Krauss dans le Top 10 du classement général.

Raise The Roof prend également un bon départ sur les listes de pays au n ° 3. Son prédécesseur a fait ses débuts et a culminé au n ° 2 de ce classement, sur lequel il devient le 11e top tenner de Krauss, comprenant à la fois les sorties en solo et celles avec Union Station, dont trois n ° 1. Le nouvel album arrive également au n°1 des charts Folk/Americana Albums et Bluegrass Albums.

Au Royaume-Uni, Raise The Roof commence au n ° 5 et fait également ses débuts dans le Top 10 en Finlande, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, en Suisse et dans le classement officiel des albums d’Écosse.

Comme signalé, le duo entamera une tournée aux États-Unis et en Europe le 1er juin 2022 à Canandaigua, NY. Les dates européennes incluent une apparition le 26 juin dans Hyde Park à Londres, où ils seront les invités spéciaux de les Aigles à l’American Express présente l’extravagance BST Hyde Park.

Plante a dit people.com de sa relation de travail avec Krauss : « Nous sommes juste bons. Je pense que nous sommes déterminés et sérieux. Nous aimons l’idée de voir les choses directement, pas de trucs duveteux. Donc, si nous ne le faisons pas correctement, nous devons passer à autre chose. Et nous sommes amis, très bons amis, donc nous pouvons arriver à un « non » très rapidement si ça ne va pas. »

