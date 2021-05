Robert Plant lance la quatrième saison du podcast “ Creuser en profondeur ”

LED ZEPPELIN chanteur Robert Plant a lancé la quatrième saison de son podcast extrêmement populaire, «Creuser profondément: le podcast Robert Plant». Le début de saison réunit Robert avec Matt Everitt après une longue pause forcée. Ici, ils discutent de ce qu’un musicien en tournée fait quand il ne peut pas partir en tournée, de certaines des raretés musicales et des curiosités qui Robert découvert à la maison pendant le verrouillage et l’affaire en main, une chanson très spéciale. La piste s’appelle «Bluebirds Over The Mountain», et il a été écrit et enregistré par Ersel Hickey en 1958 et a fait un succès par Ritchie Valens cette même année. Robert a enregistré une version pour son album de 2017 “Porter le feu” et a fait appel aux compétences vocales de Chrissie Hynde.

Octobre dernier, Plante publié “Creuser profondément: Subterranea”, un voyage à travers ses enregistrements en solo, de “Images à onze” en 1982 jusqu’à trois titres exclusifs inédits.

Plante a passé les deux dernières décennies à explorer différents sons, de “Élever du sable” aux influences musicales du monde de 2017 “Porter le feu”.

En décembre 2019, Plante a célébré la deuxième saison de “Creuser profondément avec Robert Plant”, avec la sortie d’un coffret singles de sept pouces en édition limitée très spécial. “Creuser profondément” inclus 16 faces A et rares faces B couvrant trois décennies, versions remasterisées disponibles sur vinyle pour la première fois. La collection de huit disques comprenait également des illustrations restaurées des versions originales de sept pouces, emballées dans un livre relié sur mesure. “Creuser profondément” a été rendu disponible via Planteest propre EsParanza étiqueter.

Avant l’épidémie de coronavirus, Plante devait faire une tournée aux États-Unis avec son nouveau groupe GRÂCE SALVATRICE.

Une nouvelle coopérative composée de Suzi Dian (chant), Oli Jefferson (percussion), Tony Kelsey (mandoline, baryton et guitares acoustiques), Robert Plant (chant) et Matt Worley (guitares banjo, acoustiques et baryton), GRÂCE SALVATRICE a fait ses débuts début 2019 avec une série de concerts surprises dans de petites salles à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande et plus tard, un trio de dates britanniques soutenant CONVENTION DE FAIRPORT. Les performances intimes ont vu le groupe puiser dans un répertoire de «musique inspirée du paysage onirique des Marches galloises», des chansons qui s’étendent sur Planteles goûts et les influences diversifiés de ‘s, notamment sa passion de toujours pour le folk britannique et américain, les spirituals et le blues traditionnel, y compris un certain nombre de standards bien-aimés et favoris Doc Watson, Donovan, Raisin Moby et Faible, entre autres.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).