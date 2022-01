Robert Quinn établit un record de sacs de la saison des Bears dans une déroute 29-3 des Giants

Robert Quinn a battu le record d’une saison de franchise du membre du Temple de la renommée Richard Dent avec son 18e sac, et les Bears de Chicago ont battu les Giants de New York 29-3 dimanche.

Trevis Gipson a ajouté deux sacs, un sommet en carrière, et les Bears ont rejoint Green Bay en tant que seule franchise avec 800 victoires comptant pour les séries éliminatoires. Ils ont également donné à Matt Nagy assiégé une victoire dans ce qui aurait pu être son dernier match à domicile en tant qu’entraîneur.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Quinn a battu la marque de Dent de 17 1/2 en 1984 lorsqu’il a battu Mike Glennon au quatrième quart. À ce moment-là, les Bears (6-10) étaient bien partis.

Gipson a eu un strip-sack lors du premier jeu du match en mêlée et Tashaun Gipson a éliminé Glennon lors de la possession suivante. Les deux points à emporter ont conduit à un pointage de David Montgomery et à un touché de Darnell Mooney, portant le score à 14-0 et envoyant les Monsters of the Midway à leur deuxième victoire consécutive après avoir perdu huit des neuf.

Les Giants (4-12), qui pourraient également subir des changements, ont perdu leur cinquième match consécutif. Ils ont établi une saison basse en verges pour la deuxième semaine consécutive, terminant avec 151 après avoir été tenus à 192 contre Philadelphie.

Le quart-arrière des Chicago Bears, Andy Dalton, sort pour passer au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Giants de New York le dimanche 2 janvier 2022 à Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Quinn, 31 ans, a poursuivi son redressement remarquable après avoir terminé avec deux sacs la saison dernière, son premier à Chicago. Il a maintenant 100 1/2 sacs et en a besoin d’un pour égaler son sommet en carrière de 19 avec St. Louis en 2013.

Andy Dalton a lancé pour 173 verges par un après-midi froid, la recrue Justin Fields ratant son deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville. Le triple Pro Bowler était 18 sur 35 avec un touché et une interception à son cinquième départ cette saison. Une blessure à l’aine persistante l’a tenu à l’écart du match de la semaine dernière à Seattle, et avec Fields indisponible, Nick Foles a mené Chicago à une victoire de retour.

Montgomery a couru pour deux touchés. Mooney a récolté 69 verges sur réception.

Glennon, en commençant par Jake Fromm, a eu une sortie misérable. Les Giants ont simplement abandonné la passe après ce début difficile, et l’ancien Bear a terminé 4 sur 11 pour 24 verges avec deux interceptions et une note de 5,3 passeurs.

Saquon Barkley de New York a couru 102 verges – le plus pour lui depuis 2019 – lors de son premier match à Chicago depuis qu’il a déchiré son ACL et MCL contre les Bears le 20 septembre 2020. Et les Giants ont perdu leur septième match consécutif sur la route.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

BLESSÉES

Aucune des deux équipes n’a signalé de blessure.

SUIVANT

Giants : accueillent Washington dimanche prochain.

Ours : visitez le Minnesota dimanche prochain.