Robert Redford offre des mots touchants pour ‘Crush’ Betty White après sa mort à 99 ans

La star de Golden Girls et icône de la comédie Betty White est décédée vendredi à l’âge de 99 ans, et les fans et amis d’Hollywood lui ont témoigné tout leur amour en ligne. L’une de ces célébrités était l’acteur Robert Redford, le béguin de longue date de White. « Betty a vécu une vie consacrée à son métier et à son amour des animaux. Elle nous a tous fait rire, moi y compris », a déclaré Redford dans une déclaration faite à E!. « J’ai eu le béguin pour elle aussi! »

White a fait référence à son béguin pour Redford dans sa dernière interview, plaisantant en disant que Ryan Reynolds ne s’était jamais remis d’elle. « J’ai entendu dire que Ryan ne pouvait pas se remettre de son truc pour moi », a-t-elle dit à PEOPLE. « Mais Robert Redford est l’élu. » Reynolds a continué la blague en réponse. « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics », a-t-il tweeté.

Quand Betty avait 88 ans, je lui ai demandé s’il y avait quelque chose qu’elle aimerait encore faire et elle a dit : « oui, Robert Redford. » Une dame drôle et douce. Elle va nous manquer. pic.twitter.com/kMmyUO6LwW – Joy Behar (@JoyVBehar) 31 décembre 2021

Le béguin de White a été mentionné pour la première fois dans l’épisode du Mary Tyler Moore Show « Chuckles Bites The Dust », lorsque son personnage Sue Ann Nivens déclare « Je veux être incinéré et que mes cendres soient jetées sur Robert Redford ». Elle a également plaisanté dans sa déclaration d’anniversaire de 2019, « Le soir, Betty joue au poker avec des amis avec qui elle joue depuis des décennies. Quant à son souhait d’anniversaire, Betty attend que Robert Redford appelle! »

L’animatrice de View, Joy Behar, a tweeté une histoire amusante sur White en hommage. « Quand Betty avait 88 ans, je lui ai demandé s’il y avait quelque chose qu’elle aimerait encore faire et elle a dit ‘oui, Robert Redford.’ Une dame drôle et douce. Elle va nous manquer », a expliqué Behar.

« Je ne le connais pas. J’adore juste de loin », a déclaré White dans une interview avec Entertainment Tonight. « Si jamais je le rencontrais, je m’évanouirais. Après cette boutade, Redford a répondu: « Je ne peux pas imaginer être mieux aimé par quelqu’un. » Cependant, le véritable amour de la vie de White était son mari, animateur de jeu télévisé et personnalité de la télévision Allen Ludden. Ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux en 1963, et se sont mariés jusqu’à sa mort en 1981. White ne s’est jamais remarié.