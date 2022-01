Robert Redford rend hommage à « Crush » Betty White dans un hommage réconfortant

Betty blanche était aimée de tous, y compris de son « coup de cœur » Robert Redford.

Après la mort de l’actrice à l’âge de 99 ans, Robert a déclaré dans une déclaration à E! News : « Betty a vécu une vie consacrée à son métier et à son amour des animaux. Elle nous a tous fait rire, moi y compris. »

Il a ensuite ajouté: « J’ai eu le béguin pour elle aussi! »

La star des Golden Girls a récemment exprimé son admiration pour la star d’Hollywood dans une interview accordée à People le 28 décembre, en déclarant : « J’ai entendu Ryan [Reynolds] Je ne peux pas oublier son truc pour moi, mais Robert Redford est The One. «

Robert n’a pas répondu à l’époque, mais la co-star de Betty’s The Proposal l’a fait, plaisantant sur Twitter, « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour générer des clics. »

Bien sûr, Betty et Robert ont une histoire – en quelque sorte. À l’époque où Betty jouait Sue Ann dans The Mary Tyler Moore Show, elle faisait référence à la star de Butch Cassidy et du Sundance Kid dans l’épisode « Chuckles Bites the Dust », comme le rapporte Thrillist.