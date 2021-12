Robert Ri’chard, Sullivan Jones et Juani Feliz sur Playing Love Interests in the Prime Video Series (Exclusif)

Harlem de Tracy Oliver est n ° 2 sur Prime Video pour une raison. L’émission donne une nouvelle vision de la façon dont quatre amis comptent les uns sur les autres pour se réconforter alors qu’ils naviguent dans la vie, l’amour et les carrières en tant que trentenaires. La différence et le génie de la façon dont il se démarque des autres séries d’aujourd’hui est que sa distribution est afro-américaine, ne présentant rien d’autre que la magie des filles noires avec Harlem, New York, en toile de fond. Un autre élément qui place le spectacle dans une ligue à part est son coup de projecteur sur l’amour LGBTQ + et les hommes qui captent l’attention de ses quatre personnages principaux.

Robert Ri’chard et Sullivan Jones jouent le rôle de deux des amoureux de la série dirigée par Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers et Shoniqua Shandai. C’est une réunion pour Ri’chard et Good, qui ont joué le rôle d’un couple à l’écran dans le film à succès pour adolescents de Nickelodeon Cousin Skeeter. Mais cette fois-ci, Ri’chard incarne l’intérêt amoureux de Byers dans le rôle de Shawn, un jeune homme avec un choix de carrière peu orthodoxe pour un propriétaire et créateur de boutique de mode d’entreprise. Alors que les opposés s’attirent, ce qui les rend différents finit par provoquer un conflit, les laissant reconsidérer s’ils peuvent ou non fonctionner.

Et puis il y a Juani Feliz, qui incarne Isabela, une politicienne qui se lie d’amitié à contrecœur alors que la mère autoritaire de Quinn fait appel aux talents de styliste de sa fille pour remodeler l’image d’Isabela. Quinn apprend bientôt que la confiance et l’audace d’Isabela sont inspirantes et attrayantes à plus d’un titre, l’amenant à remettre en question certaines choses sur les fréquentations, ce qui la laisse encore plus confuse avec Shawn.

Jones joue le rôle de Jameson, qui, comme Camille (Bon), est orienté vers sa carrière et prêt à s’installer. Il est doux et représente la stabilité dans la vie de Camille. Mais Camille a du mal à dépasser ses sentiments, ou la confusion des sentiments, pour un amour passé tout en embrassant les possibilités de son présent.

PopCulture.com a parlé avec les acteurs de la réponse du public à la série jusqu’à présent, des espoirs pour les saisons futures et de ce qu’ils veulent que les téléspectateurs apprennent de leurs personnages. Faites défiler pour lire notre Q&R complet avec le duo. (Il est également disponible sous forme de vidéo en haut de cet article.)

PC : Maintenant que la série est sortie, il y avait évidemment beaucoup d’anticipation, il y avait beaucoup d’accumulation et maintenant tout le monde est capable de la regarder en frénésie. Et les fans en mangent. Alors, quelle a été la réaction pour vous les gars du côté de la réception ? Comment encaissez-vous tout cela ?

JF : C’était génial. Je suis lesbienne dans la vraie vie et j’ai vu tout l’amour de la communauté lesbienne. Il y a littéralement des forums, disséquant les relations de Tye [and] Les relations d’Isabella et Quinn. Et les gens sont vraiment dedans et ils adorent le fait qu’il y ait plusieurs histoires LGBTQ dans cette émission, ce qui est très rafraîchissant et quelque chose qui n’a pas été vu du tout dans beaucoup d’autres émissions. J’ai donc reçu beaucoup d’amour de cette fin.

J’ai été contacté par des Dominicains – je suis Dominicain. Ils sont tellement fiers que je représente devant la caméra et que je joue ce genre de personnage qui ressemble à une centrale électrique et ne joue pas une Latina stéréotypée à la télévision. Et ça a été juste beaucoup d’amour de partout. Et c’est ce genre d’émission que mes amis et mes pairs écoutent, et ils l’ont tous regardé, et ils sont juste super excités, et ils se disent : « Je suis tellement content que tu sois maintenant dans l’un des mes émissions de télévision préférées. » Donc ça a été génial.

SJ : Je pense que l’une des choses que j’apprécie dans le rôle et la relation que nous avons à l’écran – Meagan et moi – est que c’est une sorte d’inversion des attentes de l’homme et de la relation de la femme où le gars est le seul qui est en quelque sorte là-bas dans le monde et la femme le soutient. Et dans notre relation, c’est Meagan. Meagan est le leader. C’est son caractère ; c’est son histoire. Et Jameson est celui qui est là.

Il a également sa vie professionnelle, mais il s’agit vraiment de moi pour soutenir et soutenir Meagan et son personnage. Et donc d’avoir des gens qui viennent vers moi dans la rue et me disent: « Yo, la façon dont tu traites Meagan dans la série est la façon dont je veux être traité dans ma vie. » C’est un moment plutôt cool d’en faire partie.

RR : Et dernière réponse à votre question sur ce que vous voulez pour le spectacle. Faites-les patienter ! Faites-les patienter ! Écoutez, je pense que nous devrions simplement aller de l’avant et donner le feu vert à la saison 2 à 7 maintenant. Il suffit de passer en production. Faites simplement tous les spectacles d’affilée puisque tout le monde est déjà accro au spectacle. Faites-les simplement attendre. Et puis comme ça je ne veux pas entendre l’année prochaine [around the] même temps, « J’ai regardé la saison deux en quatre heures, cinq heures. Maintenant, je demande à tout le monde [what to watch next]. » Je ne veux pas la même conversation l’année prochaine. Je veux… nous sommes allés en production, nous avons tourné des quantités infinies d’épisodes. Donnez aux gens ce qu’ils veulent et ensuite dites: » Hé, c’est tout le président. «

Nous aspirons à plus ici. Le casting est incroyable. Vous avez fait un travail incroyable, évidemment dans vos rôles de perspective. Et Robert pour vous, pour vos fans, qui vous accompagnent depuis les années 90, tout le monde est tellement excité qu’il y ait eu une réunion de Cousin Skeeter, avec vous et Meagan. Alors, à quoi ressemblaient ces retrouvailles ? Surtout dans une autre dynamique. Vous avez tous grandi maintenant.

RR : C’est que nous avons grandi. Je sais que notre émission est pour le même groupe d’âge dont nous faisions partie à l’époque [from Cousin Skeeter]. Meagan et moi avons grandi à la télévision. Nous étions petit-ami et petite-amie au lycée. Et maintenant, c’est une femme dans cette émission, mais cette émission est toujours pour les millennials et la génération Z. Tous ceux qui font partie de notre groupe d’âge regardent cette émission et l’apprécient et l’adorent. Mais sortir ensemble au 21e siècle est si difficile, et les gens essaient de comprendre qui ils sont, à qui ils se rapportent, la technologie de la vie par balayage est la grande composante du 21e siècle, et tout cela est mis en évidence dans cette émission. Donc, je suis juste excité pour les nouveaux enfants qui sortent tous à l’université, les jeunes de 20 ans, même les adolescents qui se demandent : « Comment puis-je sortir avec quelqu’un au 21ème siècle ? » Et cette émission a ce facteur de divertissement, de pop-corn de « Oui, c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour moi aussi. » Et les gens peuvent s’identifier à cela à l’écran. J’aime ça.

Et puis, évidemment, votre personnage et sa relation avec Quinn, et il y a beaucoup de complications ou de différences dans la relation amoureuse ou la « situation » de vos gars. Et nous pouvons voir comment votre personnage tient bon, et il n’aura pas honte de tout ce qu’il fait et où qu’il soit dans la vie. Parce qu’il est sur un spectre très différent de celui de Quinn. Alors, que voulez-vous que les téléspectateurs retiennent de la dynamique de votre personnage avec Quinn ?

RR : Eh bien, numéro un pour mon personnage en tant qu’homme, c’est l’Amérique. Et en Amérique, vous devez vous rendre au travail et prendre soin de votre famille. Mon personnage a un fils et il doit s’occuper de son fils. Et par tous les moyens nécessaires. Comme tout Américain qui travaille dur, je ferai tout pour mon enfant.

Et deuxièmement, mon personnage est le genre de gars avec qui chaque fille mérite un rendez-vous. Parce qu’il n’a pas peur de tomber amoureux. Il est déjà tombé amoureux de Quinn, et vous pouvez le voir dès le moment où ils se sont rencontrés et la façon dont il la regarde. Si vous revenez en arrière et regardez l’émission, il est absolument fasciné de se dire : « Je t’aime. Je vais prendre soin de toi. Et je comprends que nous puissions venir de différents côtés de la piste, mais cela ne le fait pas. importe quand quelqu’un se soucie vraiment d’une autre personne. »

Il laisse Quinn rester avec son fils. C’est une étape assez importante dans toute relation, en ce qui concerne le facteur de confiance. Je sais que tout le monde à la maison en ce moment si vous avez des enfants, il y a ce moment où ça devient en fait, « D’accord, nous sommes si proches ? Alors je te laisserai t’occuper de ma semence. » Et il a ça pour lui. Et j’adore le personnage de Shawn pour ça. Et nous allons en voir plus de Shawn. Il la met dans l’embarras en fait. Il lui parlera face à face et lui dira : « Écoutez, n’essayez pas de discréditer qui je suis en tant que personne et notre relation parce que vous avez des amis qui sont des cols blancs. »

Et puis transition vers le personnage de Jameson. Vous avez déjà mentionné que les femmes sont venues vers vous et se sont contentées de se moquer de la façon dont vous traitez le personnage de Meagan, Camille. Qu’espérez-vous que les femmes en retirent ? Dire : « C’est ainsi que je devrais être traité ? »

SJ : Exactement ce que vous venez de dire, avoir des normes et adhérer à ces normes et connaître votre valeur, connaître votre valeur et revendiquer pleinement votre pouvoir et votre beauté et votre présence et tout cela. Exiger que votre partenaire vous donne cela et que vous le partagiez avec votre partenaire. C’est formidable d’être dans un moment où Jameson a sa carrière professionnelle. Camille a sa carrière professionnelle. Ils essaient tous les deux d’y arriver. Mais quand il s’agit de leur relation amoureuse, il s’agit de s’élever le plus possible. Nous voulons nous élever l’un l’autre.

Nous avons cette belle représentation de l’amour LGBTQ+ avec Tye, mais évidemment aussi avec Isabela. Et de voir comment la trajectoire de sa relation avec Quinn traverse la fin de la série. Et j’aime la conversation que Quinn a eue avec Tye où elle a dit qu’on ne peut pas jouer avec les questions de cœur, surtout dans cette situation spécifique. Et je pense que c’était un très bon point à retenir de cette série. Mais que pensez-vous de la place d’Isabela dans la vie de Quinn ? Que représente-t-elle pour elle ?

JF : Je pense qu’Isabela va être un catalyseur pour Quinn. Je pense qu’elle va juste ouvrir Quinn aux possibilités de sortir avec des hommes ou des femmes. Je pense qu’elle va juste aborder les rencontres d’une manière très différente. Elle va se rendre compte qu’elle peut trouver toutes les choses qu’elle recherchait chez n’importe qui, quel que soit son sexe. Et je pense que Quinn est le personnage parfait pour explorer l’amour d’une manière si pure, où c’est comme si l’amour ne voit pas de genre. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu’un, vous tombez amoureux d’une personne et de ce lien spirituel, mental et physique, ce que vous avez avec cette personne en particulier. Mais je pense juste qu’Isabela va être un catalyseur pour Quinn et juste la façon dont elle va aller de l’avant et avancer dans la vie quand il s’agit de trouver l’amour.

Tous les épisodes de Harlem sont désormais diffusés sur Prime Video. Vous pouvez regarder notre interview vidéo complète avec Robert Ri’chard, Sullivan Jones et Juani Feliz en haut de cet article.