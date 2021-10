Robert Saleh considère les Bengals comme un plan pour la reconstruction des Jets

Robert Saleh parcourra le terrain dimanche et y verra de l’espoir.

Les Bengals étaient là où sont les Jets il y a deux ans. Ils étaient une équipe 2-14 qui semblait désespérée, mais ils sont maintenant 5-2 et semblent être l’une des meilleures équipes de l’AFC. Cela donne aux Jets et à l’entraîneur-chef Saleh l’espoir qu’ils pourront peut-être changer les choses aussi rapidement.

« C’est un modèle assez cool à regarder, en ce qui concerne la façon de créer une organisation, de créer une liste et de la remettre sur la bonne voie pour gagner régulièrement », a déclaré Saleh.

Les Bengals sont restés avec l’entraîneur Zac Taylor, qui est allé 6-25-1 au cours de ses deux premières années, et la continuité a porté ses fruits. Ils ont repêché Joe Burrow avec le choix n ° 1 au total en 2020, et Burrow connaît une deuxième saison monstre après la fin de sa saison recrue lorsqu’il s’est déchiré le LCA et le MCL au genou gauche lors du 10e match des Bengals.

L’ajout de Ja’Marr Chase au poste de receveur large et d’autres décisions judicieuses du personnel placent les Bengals dans un endroit où les Jets ne peuvent qu’espérer qu’ils le seront dans deux ans.

Saleh a affronté l’équipe des Bengals 2019 en tant que coordinateur défensif des 49ers lorsque San Francisco a battu Cincinnati 41-17.

« Ils ont été constants en ce qui concerne la continuité, la construisant de la bonne manière, amenant les personnes dont ils ont besoin pour correspondre non seulement à ce qu’ils font schématiquement, mais aussi aux jeunes, permettant aux jeunes de grandir, et ensemble, ils ont grandi ensemble », a déclaré Saleh. « Ils obtiennent quelques pièces qui déverrouillent le tout avec Ja’Marr, [Tee] Higgins, [Tyler] Boyd. Ils ont des fabricants de jeux là-bas et j’ai l’impression que nous y sommes.

«Nous avons une très jeune équipe de football et nous avons beaucoup de pièces vraiment cool avec lesquelles travailler et nous avons un mélange de vétérans avec lesquels nous pouvons grandir et qui ne sont pas comme s’ils étaient au-dessus de la colline. Comme Corey Davis, qu’est-ce qu’il a, 26 ans, alors il a aussi la chance de grandir avec nous et il y a beaucoup de gars comme ça.

L’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, espère que le receveur Corey Davis pourra être un pilier de l’équipe pendant longtemps, offrant un sentiment de continuité qui a également été la clé de la reconstruction des Bengals. Bill Kostroun

Les Jets n’ont pas mis le quart Zach Wilson (genou) en IR samedi, ce qui signifie qu’ils pensent qu’il pourrait revenir pour leur match du 14 novembre contre les Bills. Si Wilson avait été placé sur IR, il aurait dû manquer au moins trois matchs.

Les Jets ont activé LB Jarrad Davis hors IR et il jouera son premier match pour les Jets dimanche. Ils ont également signé LB Noah Dawkins dans la liste active de l’équipe d’entraînement. Ils ont libéré S Jarrod Wilson pour libérer la place sur la liste. Les Jets ont également élevé le QB Josh Johnson et le DE Jabari Zuniga de l’équipe d’entraînement. Johnson servira de remplaçant à Mike White dimanche et Joe Flacco devrait être inactif pour le match.