Robert Sarver, 17 ans d’enfer dans les soleils de Phoenix

11/04/2021 à 20:16 CET

Joël Xaubet

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver a été accusé en octobre d’attitudes racistes et sexistes. Le journaliste américain Jordan Schultz a rapporté que la NBA prépare un « grand acte d’accusation » contre Robert Sarver pour racisme, sexisme et harcèlement sexuel, quelque chose qui si confirmé pourrait signifier le retrait de Sarver du front de la franchise californienne.

Vite, les Suns ont fait une déclaration niant toute accusation et ils ont décrit ce que Schultz a publié comme « un journalisme médiocre sans aucune base ». Par ailleurs, le plus gros actionnaire de la franchise a également voulu démentir l’information sur CNBC, s’est dit « complètement dévasté » et a qualifié les accusations de « dégoûtantes ».

« Le niveau de misogynie et de racisme dépasse toute limite »

Cependant, grâce à de nombreux efforts pour faire taire les allégations, De nombreux épisodes ont été révélés qui confirment le comportement déplorable de Sarver avec ses employés. Un travailleur a assuré à ESPN que : « Si le commissaire entre et enquête pour voir ce qui se passe à Phoenix, il sera consterné. » L’investisseur américain possède les Suns depuis 17 ans, une période au cours de laquelle il a transformé les Suns en un espace toxique et hostile.

De la direction de la franchise, ils critiquent également les attitudes de Sarver : « Le niveau de misogynie et de racisme dépasse toute limite. C’est honteux en tant que propriétaire », a déclaré un copropriétaire de la franchise.

Racisme, sexisme et harcèlement sexuel à Phoenix

Certains des épisodes publiés par ESPN révèlent l’enfer qui a été vécu à Phoenix au cours des 17 dernières années. En 2016, suite à une défaite contre les tout-puissants Warriors de KD et Curry, le propriétaire est descendu au vestiaire où il a fait des insultes racistes contre Draymond Green: « Pourquoi avons-nous laissé Draymond diriger le tribunal (N-word) ». Sarver a répété le mot N plusieurs fois, étant même une personne blanche. A quoi l’entraîneur, Earl Watson a répondu : « Vous ne pouvez pas utiliser ce mot. » Sarver, loin de rectifier, a répondu : « Pourquoi pas ? Draymond dit (N-mot) ». Sans surprise, l’investisseur a nié avoir utilisé ce mot cette nuit-là.

Mais Le comportement raciste n’est pas la seule accusation portée contre Sarver, selon un salarié, les femmes ne sont pas traitées de la même manière par le plus grand actionnaire : « Les femmes ont très peu de valeur, ce sont des biens. Nous sommes loin du niveau des hommes pour lui« . Au cours de la saison 2008-2009, lorsque le All Star a eu lieu à Phoenix, Sarver voulait licencier une employée enceinte chargée de coordonner la soirée des étoiles de cette année parce que lorsque le bébé serait né, elle devrait rester à la maison avec le bébé. Quelque chose qui aurait violé les lois sur la discrimination et l’emploi si les autres administrateurs de la franchise n’avaient pas rectifié le tir.

En outre, La franchise est également accusée de ne pas avoir combattu le harcèlement sexuel. Selon une employée, elle a été victime de harcèlement sexuel de la part d’un travailleur, ce qu’elle et son partenaire se sont empressés de dénoncer auprès de Les ressources humaines, où loin de s’attaquer au problème, se sont limitées à déplacer le bureau de la personne touchée, une décision qu’il a qualifiée de plaisanterie.

Ce ne sont que trois exemples de l’enfer que Sarver a créé à Phoenix. Les témoignages d’employés montrent à quel point c’était terrible de travailler dans la franchise californienne. « Il m’a brisé, je suis difficile à briser et il l’a eu. » « Cela a ruiné ma vie. J’en suis venu à envisager le suicide. ». Ce sont quelques-unes des déclarations qui définissent parfaitement comment s’est déroulée votre expérience à Phoenix.