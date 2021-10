Robert Sarver des Suns rejette fermement le racisme et les allégations d’inconduite avant la rumeur

Les Phoenix Suns ont fortement repoussé une rumeur selon laquelle le propriétaire de l’équipe, Robert Sarver, serait accusé de « racisme, sexisme et harcèlement sexuel » dans un prochain article.

Le journaliste sportif Jordan Schultz a lancé vendredi la rumeur selon laquelle la NBA se préparait aux allégations contre Sarver sans entrer trop dans les détails. Dans un tweet, Schultz a écrit « la NBA se prépare à une histoire massive accusant le propriétaire des #Suns Robert Sarver de racisme, de sexisme et de harcèlement sexuel dans une série d’incidents, selon des sources. Avec suffisamment de preuves pour étayer de telles affirmations, il y a une réelle chance que le la ligue éliminerait de force Sarver. »

Il a expliqué plus en détail « Burns & Gambo » d’Arizona Sports.

« Ce rapport est un monstre. Aussi mauvais que vous puissiez penser que cela puisse être pour nous d’avoir cette conversation, c’est pire. Ce qu’on m’a dit, certaines des choses qui vont faire surface dans ce rapport, y compris le harcèlement sexuel, c’est Il n’y a aucun moyen qu’avec toutes ces personnes enregistrées, hommes et femmes, il puisse survivre à cela à mes yeux », a-t-il déclaré à l’émission de radio.

LAS VEGAS, NEVADA – 08 OCTOBRE: Robert Sarver, propriétaire des Phoenix Suns et de Mercury, marche sur le terrain pour féliciter les joueurs après que l’équipe a battu les Las Vegas Aces 87-84 lors du cinquième match des demi-finales des éliminatoires de la WNBA 2021 pour remporter la série au Michelob ULTRA Arena le 8 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada. (Ethan Miller/.)

« Ce qu’on m’a dit, c’est qu’il y a eu une sorte de balayage sous la culture du tapis qu’il a favorisée. »

Les Suns ont révélé dans un communiqué qu’ESPN allait rapporter les allégations.

« Nous comprenons qu’ESPN envisage de publier une histoire proposée qui fait des réclamations totalement infondées contre l’organisation Suns Legacy Partners, LLC concernant une variété de sujets », a déclaré l’équipe. « Les preuves documentaires en notre possession et les témoignages contredisent directement les accusations du journaliste, et nous préparons notre réponse à ses questions. Nous exhortons tout le monde à ne pas se précipiter pour juger ici. Surtout sur la base de mensonges, d’insinuations et d’un faux récit pour attaquer notre organisation et sa direction. »

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 30 JUIN: le propriétaire Robert Sarver se tient debout avec le trophée du championnat de la Conférence Ouest après que les Suns aient battu les Clippers de LA pour remporter la série lors du sixième match de la finale de la Conférence Ouest au Staples Center le 30 juin 2021 à Los Angeles, Californie . Les Suns ont battu les Clippers pour se qualifier pour la finale NBA. (Harry How/.)

Sarver a également repoussé avec une déclaration de trois paragraphes.

« Je suis totalement choqué par certaines des allégations prétendues par ESPN à mon sujet, personnellement, ou à propos des organisations Phoenix Suns et Mercury. Bien que je ne puisse pas commencer à savoir comment répondre à certaines des suggestions vagues faites par des voix pour la plupart anonymes, Je peux certainement vous dire que certaines des affirmations que je trouve complètement répugnantes à ma nature et au caractère du lieu de travail Suns/Mercury et je peux vous dire qu’elles ne se sont jamais produites », a déclaré Sarver.

« D’abord et avant tout, je rejette toute insinuation de racisme personnel ou organisationnel ou de discrimination fondée sur le sexe. Je méprise le langage qui manque de respect à toute personne, sans distinction de race, de sexe, de préférence ou de choix. Un tel langage n’a pas sa place dans les affaires ou à la maison dans ce que je pensez aux familles Suns et Mercury.Je suis fier de notre bilan de diversité et d’inclusion dans les deux équipes, que ce soit sur le terrain ou au front office.

PHOENIX, AZ – 23 JANVIER: Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver (R) et sa femme Penny lors du match NBA contre les Houston Rockets au US Airways Center le 23 janvier 2015 à Phoenix, Arizona. Les Rockets ont vaincu les Suns 113-111. (Christian Petersen/.)

« Je ne commence pas à savoir comment prouver que quelque chose ne s’est PAS produit, et il est difficile d’effacer ou d’oublier les accusations laides une fois qu’elles sont faites. Même les allusions au racisme ou au sexisme dans notre culture d’aujourd’hui sont toxiques et dommageables et ne devraient pas être soulevées à la légère. Je nie catégoriquement toute suggestion selon laquelle j’ai utilisé un langage désobligeant lié à la race ou au sexe. service communautaire, répondra de manière adéquate à toutes les questions que quelqu’un pourrait soulever au sujet de mon engagement en faveur de l’égalité et de l’équité. »

Le directeur général des Suns James Jones et le PDG Jason Rowley ont tous deux soutenu Sarver. Jones a déclaré que les rumeurs ne décrivaient pas ce qu’il savait de Sarver et Rowley a déclaré que Sarver n’était pas raciste ou sexiste.

« Je dirai également que le journaliste dans ce cas a fait preuve d’un mépris téméraire pour la vérité. Il a harcelé des employés, d’anciens employés et des membres de la famille; utilisé des vérités, des demi-vérités et des rumeurs pour fabriquer une histoire dans laquelle il est fortement investi, puis perpétuer un récit complètement faux au sein de l’industrie du sport pour le soutenir. Ses tactiques tout au long de ce processus ont été sans aucun fondement dans l’éthique du journalisme ou même la moralité », a ajouté Rowley.

On ne sait pas quand le rapport explosif est censé tomber. Sarver a acheté l’équipe en 2004.