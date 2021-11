Robert Sarver des Suns voulait utiliser des strip-teaseuses pour piéger les joueurs ?

Il y a deux semaines, la rumeur a commencé à circuler selon laquelle ESPN travaillait sur une grande histoire détaillant des accusations troublantes concernant le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver.

Bien que seuls des morceaux circulaient, ce qui était devenu public était profondément troublant.

Jeudi, l’histoire complète de la bombe ESPN que tout le monde attendait a finalement été abandonnée. Du début à la fin, il a souligné de nombreux exemples de racisme et de misogynie dans le but de brosser un tableau du type de culture qui imprégnait Phoenix.

Une partie en particulier est immédiatement devenue virale.

« Lorsque les Suns recrutaient l’agent autonome LaMarcus Aldridge à l’été 2015, l’équipe savait qu’Aldridge avait de jeunes enfants au Texas et que jouer près d’eux était attrayant », a écrit Baxter Holmes. « Au cours du recrutement, Sarver a fait remarquer à deux membres du personnel des opérations de basket-ball que les Suns avaient besoin d’avoir des strip-teaseuses locales imprégnées de joueurs de la NBA afin que ces joueurs aient des enfants dans la région de Phoenix et se sentent obligés d’être plus proches d’eux, donnant aux Suns un avantage potentiel dans agence libre, ont déclaré les anciens membres du personnel.

Sarver, pour ce que ça vaut, rejette l’idée qu’il ait jamais fait une telle déclaration. Dans une lettre légale à ESPN, il a nié avoir fait l’un ou l’autre.

Il est difficile de ne pas considérer cette situation comme similaire à celle qui s’est produite avec les Clippers de Los Angeles en 2014. À cette époque, le propriétaire de l’époque, Donald Sterling, a été contraint de vendre sa participation dans l’équipe.

Sarver, qui a acheté les Suns il y a 17 ans, est l’un des propriétaires les moins populaires de la NBA. Son récent boeuf avec son propre choix de repêchage n ° 1 Deandre Ayton n’est que l’exemple le plus récent de la raison pour laquelle son temps au sommet de la franchise a été si embourbé dans la controverse. Les efforts déployés par le front office pour divulguer la véritable raison pour laquelle ils n’ont pas re-signé Ayton pour une prolongation à long terme sont principalement tombés dans l’oreille d’un sourd.

En plus de cela, la justification de Sarver pour ne pas avoir rédigé Luka Doncic ne l’a pas non plus beaucoup apprécié des fans.

Il est difficile de voir comment il survivra finalement à ce scandale, mais des choses plus étranges se sont produites.

