Robert Shwartzman représentera Ferrari et Haas aux essais d’Abou Dhabi

Ferrari a annoncé que le pilote junior Robert Shwartzman prendra le volant de la SF71 lors des tests de jeunes pilotes d’après-saison à Abu Dhabi.

Shwartzman est actuellement deuxième au classement du championnat de Formule 2, après avoir remporté le titre de Formule 3 en 2019.

Le Russe de 22 ans a déjà eu le goût de courir dans des voitures de Formule 1 Ferrari auparavant, après avoir réussi le test de jeune pilote de la saison dernière dans le challenger 2020 de l’équipe.

Il a également couru deux fois dans la voiture 2018 de Ferrari cette saison, respectivement à Fiorano et Imola. Mais il aura désormais l’opportunité non seulement de piloter la Ferrari de cette saison, mais il participera également à une journée de course pour Haas après la fin de la saison.

Comme c’est génial ! Une autre course avec la voiture Scuderia Ferrari F1 la semaine prochaine. Je suis un gars heureux et heureux _______________ ебята у меня отличная новость! сяду за руль Scuderia Ferrari F1 на следующей неделе. очень рад 😁 pic.twitter.com/T2LiXas4rH – Robert Shwartzman (@ShwartzmanRob) 8 décembre 2021

« Je suis extrêmement heureux de faire un autre test avec la Scuderia Ferrari », a déclaré Shwartzman lors de l’annonce.

« C’est un honneur de pouvoir piloter cette F1 mais aussi une grande responsabilité et je suis donc extrêmement reconnaissant pour la confiance que Ferrari m’a accordée. Je vais certainement essayer d’en profiter le plus possible tout en visant à faire un bon travail d’acquisition de données pour l’équipe.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a parlé de la course de Shwartzman dans la voiture de son équipe, qui avait déjà été organisée plus tôt dans la saison.

Le pilote Prema a remporté six courses en tant que pilote de Formule 2 au cours de ses deux saisons dans la catégorie jusqu’à présent, et Steiner a déclaré qu’il serait en mesure de donner un bon aperçu de lui-même au volant de la VF-21.

« Nous sommes impatients de tester avec Robert à Yas Marina en décembre », a déclaré Steiner. « Il est évidemment très bien noté par Ferrari – il fait partie de leur programme de pilotage depuis fin 2017.

« Sa capacité est clairement mise en évidence lorsque vous regardez ses performances au cours des dernières saisons – notamment sa campagne de recrue en Formule 2 l’année dernière – en compétition contre nos propres pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à Robert une sortie dans une voiture de Formule 1 et nous sommes impatients de travailler avec lui à Abu Dhabi. »