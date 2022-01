Robert Shwartzman toujours concentré sur le rêve de la Formule 1 après la sortie de la F2

Bien qu’il ait quitté la Formule 2, Robert Shwartzman a déclaré que son objectif était toujours d’atteindre la Formule 1.

Le Russe a rejoint la grille de F2 en 2020 après avoir remporté le championnat de Formule 3 et a impressionné beaucoup par ses performances dans la série au cours des deux dernières années.

Dans sa campagne recrue, il a terminé P4 du classement avec quatre victoires et six podiums à son actif, et alors qu’il a remporté deux victoires de moins en 2021, il a marqué plus de points et a terminé derrière seulement Oscar Piastri.

De telles performances ainsi que son statut de membre de la Ferrari l’académie a conduit beaucoup à croire qu’il aurait une chance en F1 le plus tôt possible, mais une telle chance n’est pas encore arrivée.

De plus, il ne restera pas dans la catégorie feeder et ne sait pas encore exactement où il courra en 2022.

« Je peux confirmer que c’est ma dernière année en F2 », a-t-il déclaré avant la finale de la saison F2 en décembre.

« Ce que je vais faire l’année prochaine n’est toujours pas certain et inconnu même pour moi. J’ai des envies et des idées mais ce n’est toujours pas fait. Sur mon avenir, je ne peux pas vraiment vous donner quoi que ce soit maintenant parce que je ne me connais pas.

« Par conséquent, la seule confirmation que je puisse vous donner, je ne participerai pas à la F2 et c’est ma dernière année avec Prema. Cela a été un beau voyage et a duré quatre ans avec Prema à partir de 2018. »

Pilote d’essais F1 Scuderia Ferrari pour 2022 🏎

En tant que pilote, courir et atteindre la F1 sera toujours mon objectif numéro un, donc je continuerai à pousser et à travailler dur pour avoir cette chance !

Jusqu’en 2022 ✌🏼✌🏼#nevergiveup #robertshwartzman #scuderiaferrari #formula1 pic.twitter.com/DQmdznPqK6 – Robert Shwartzman (@ShwartzmanRob) 22 décembre 2021

Bien qu’il n’ait pas de siège à temps plein, Shwartzman n’est pas complètement absent du monde de la F1.

Il reste membre de l’académie Ferrari et a piloté pour l’équipe italienne ainsi que pour Haas dans les tests d’après-saison à Abu Dhabi, alors qu’il s’apprête à faire plus de tests pour la Scuderia en 2022.

En effet, son objectif principal et son objectif restent de se trouver un siège de course à temps plein sur la grille dès que possible, et il pense que le faire pour la campagne 2023 est une possibilité.

« Nous verrons ce que l’avenir nous réserve », a-t-il ajouté.

« Mais je peux vous dire que mon objectif et ma concentration seront toujours vers la Formule 1, donc tout ce qui est lié à la F1 je regarderai vers cela.

« J’espère que dans un an, j’aurai l’occasion de me lancer et enfin d’arriver sur la grille et de courir et de me battre avec ces gars-là. »