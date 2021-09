Robert Shwartzman veut s’améliorer avant la poussée du siège de la F1

Le pilote junior de Ferrari, Robert Shwartzman, admet qu’il doit ajouter à ses réalisations s’il veut gagner un siège en Formule 1 à l’avenir.

Le champion de Formule 3 2019 est désormais six fois vainqueur de la course en Formule 2 et occupe la troisième place du classement avant son épreuve à domicile au Grand Prix de Russie ce week-end.

On s’attend à ce que Haas continue avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin la saison prochaine, donc cela ne laisse que le siège vacant aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo la saison prochaine à pourvoir.

Shwartzman ne semble pas être parmi les prétendants à y conduire la saison prochaine, et le Russe de 22 ans convient que son objectif principal est l’ici et maintenant en Formule 2.

“Je pense qu’à ce stade, je n’ai pas assez de résultats où je peux dire” regardez les gars, je gagne, j’ai un énorme écart et pourquoi ne parlez-vous pas de moi “”, a déclaré Shwartzman, cité par Motorsport Week .

“Je pense que j’ai encore besoin d’apprendre et de m’améliorer en Formule 2, j’ai cette seconde moitié [of the season] pour le faire, alors [I’m] à ce stade où je vais m’améliorer, alors je penserai un peu plus à la Formule 1.

“Évidemment, la situation est un peu tendue maintenant en Formule 1 car il ne reste qu’un siège mais de toute façon, je n’y pense pas car il y a encore de l’avenir, il y a encore d’autres années.

“Mon objectif est simplement de faire de son mieux en Formule 2, d’obtenir les meilleurs résultats possibles, d’obtenir le championnat et après cela, nous verrons ce qui va se passer.”

Il reste trois week-ends à la saison en Formule 2, avec neuf courses pour Shwartzman pour se lancer dans la lutte pour le titre avec son coéquipier de Prema, Oscar Piastri – qui admet lui-même que 2022 est peut-être trop tôt pour qu’il se lance en F1.

Shwartzman, cependant, pense toujours qu’il peut concourir à l’avant dans sa bataille de championnat actuelle.

“Il est encore tôt pour le regarder”, a-t-il déclaré à propos de la saison de F2 telle qu’elle se présente. « C’est très serré, je pense que si je veux faire ce pas en avant et faire la différence, je dois améliorer mes qualifications.

« Dans la performance de course, nous [have been] compétitif et fort, mais la plupart du temps, j’ai rendu ma vie plus difficile en ne commençant pas là où j’aimerais être.

« Nous avons Sotchi, l’Arabie saoudite et Abu Dhabi, où j’essaierai de tout trouver pour améliorer les performances en qualifications.

« Si j’y parviens, je pense que c’est là que le championnat ira dans ma direction.