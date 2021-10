Robert Streb mène avec un coup d’avantage et Sergio García est quatrième

15/10/2021 à 6h32 CEST

. / Las Vegas

L’Américain Robert Streb jeudi a terminé sa meilleure carrière en tant que professionnel en délivrant un score signé de 61 coups (-11) au premier tour de la Coupe CJ, qui se joue au Summit Club de Las Vegas, et a terminé leader avec un avantage sur son compatriote. Keith Mitchell (62, -10). L’inspiration de Streb lui a permis d’avoir son meilleur départ dans n’importe quel tournoi et son score le plus bas sur le PGA Tour.

Un parcours de classe mondiale a illuminé un très joli parcours de golf pour la plupart sans défense surplombant le Strip de Las Vegas. Le résultat a été le score moyen le plus bas, 68,95, pour le premier tour du PGA Tour pour toute l’année. Un tel score dans des conditions idéales était ce que les joueurs de ce terrain attendaient de Tom Fazio dans le désert, et Streb n’a pas tardé à le prouver.

Streb a réussi 10 birdies et un eagle et a terminé devant Mitchell, qui avait plus de birdies que de paires pour égaliser son tour bas, suivi de son compatriote Harry Higgs qui a livré une carte signée de 64 (-8) et a terminé troisième. Puis ils ont été suivis par un groupe de trois, parmi lesquels les Espagnols Sergio Garcia, l’Américain Hudson Swafford et le Norvégien Viktor Hovland, tous avec un record de 65 (-7). García a fait un grand voyage pour obtenir un aigle, avec lequel il a clôturé la journée sur le 18e trou, six birdies et un bogey, dans le quatrième qui l’a empêché d’avoir une journée parfaite.

Un autre golfeur vétéran, le vénézuélien Jhonattan Vegas, est devenu le meilleur latino-américain en terminant avec un record de 66 coups (-6), dont un aigle au 18e trou, tout comme García, et a partagé la septième place du classement avec sept autres joueurs. . Il a été suivi par le Chilien Joaquín Niemann (67, -5), le Colombien Sebastián Muñoz a délivré un carton signé de 69 (-3), suivi des Mexicains Abraham Ancer (70, -2) et Carlos Ortiz (71, -1 ). L’Argentin Emiliano Grillo a été le latino-américain avec le record le plus bas, délivrant une carte signée de 72 coups (pair).