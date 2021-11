Dans une toute nouvelle interview avec MMA Junkie, Robert Trujillo a parlé du soi-disant « griffonnage », la fonctionnalité amusante et inhabituelle METALLIQUE ajouté à ses spectacles lors des dernières tournées du groupe. A chaque arrêt, Trujillo et METALLIQUE guitariste Kirk Hammett ont repris des chansons de certains des artistes locaux – choisissant souvent des morceaux très éloignés du son métal traditionnel du groupe. Les « gribouillis » sont apparus juste avant Trujilloest en solo sur « (Anesthésie) Tirer les dents ». Les chansons sont des interprétations épurées – juste de la basse et de la guitare et parfois Trujillo chanter devant des pupitres.

Les METALLIQUE le bassiste a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Certains de mes moments les plus fiers étaient avec Église lors de la dernière tournée européenne, jouant dans ces immenses stades de football et jouant des chansons qui étaient en quelque sorte originaires de ces villes ou même de ces pays. Donc, nous prenions une chanson et l’apprenions d’un artiste de ce pays. Je vais juste vous donner un exemple. A Paris, France, [at] Stade De France, nous avons joué une chanson d’un artiste connu sous le nom de Johnny Hallyday. Quatre-vingt-cinq mille personnes. Personne ne sait ce que nous allons jouer, un peu comme les musiciens de rue. Lars [Ulrich] et James [Hetfield] font une pause. Nous marchons là-bas. Il a sa guitare ; J’ai ma basse. C’est presque comme, « Où est le chapeau ? » Où mettent-ils l’argent ? Littéralement comme ça – dépouillé, nu. Et nous sortons et nous commençons à jouer une chanson appelée « Ma Gueule » par Johnny Hallyday. Je vous le dis, les gens étaient sous le choc, mais dans le bon sens. Et c’était des larmes et des sourires, et ça a fait les manchettes. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans tous les pays et villes d’Europe où nous choisissions un artiste, reprenions cet artiste et jouions cette chanson – parfois deux minutes et demie à trois minutes. je chante dans le [native] langue, donc ça devient vraiment difficile. Nous parlons de la Roumanie, nous parlons de la Pologne, nous parlons de l’Espagne, du Portugal et de la Suède — j’ai chanté en suédois. Cela a été pour moi l’un des moments forts de toute mon existence de musicien, surtout dans METALLIQUE, parce que je ne sais même pas si je pourrais un jour recommencer. Parfois, j’y pense et je me dis : ‘Mec, tu étais fou. Église et j’étais fou. Cela s’est produit juste avant la pandémie. On faisait ça dans ces stades de football. C’était ce qu’on appelait les duos — c’étaient les duos. Les moments en duo à l’étranger – énormes pour moi personnellement. »

Lors d’une apparition en juin 2020 sur « Boissons avec Johnny », l’émission télévisée sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ, Trujillo a expliqué comment l’idée du « doodle » est née : « Nous étions en Europe — ce n’était pas la dernière tournée européenne, mais la tournée d’avant. Nous étions à Amsterdam, et nous avions essayé quelques… était un moment en duo, où nous étions censés jouer un METALLIQUE chanson qui est peut-être, comme, une coupe profonde, donc nous jouerions ‘Je disparais’ ou quelque chose du genre, et nous avons commencé à remarquer que nous n’obtenions pas le résultat que nous voulions. C’était, comme, nous allions là-haut et nous commencions à jouer, comme, ‘Oeil du spectateur’ ou quelque chose, et puis la foule attend James [Hetfield, METALLICA frontman] de sortir et de chanter, et c’est du genre « Mec, ça ne marche pas. » Ils avaient l’impression que c’était un moment de prélude, et j’ai commencé à penser : « Nous devons faire quelque chose de différent. » Donc Église est sorti ce soir-là, et il a commencé à jouer cette chanson en ÉLÉGANT [‘Le Freak’], et cela m’a totalement pris au dépourvu. Et je me dis ‘Oh, putain. D’accord, je vois où il va. Il se dirige vers la fosse aux serpents en jouant ce morceau funk. Il m’a eu la première nuit, parce que je ne connaissais pas exactement la ligne de basse, alors je l’ai improvisée. Et puis la deuxième nuit, je l’ai eu. »

Il a poursuivi : « Donc, cela a en quelque sorte commencé là pendant une fraction de seconde, même si nous faisions toujours le METALLIQUE coupures profondes. Et puis nous sommes arrivés en Europe, et nous étions à Amsterdam, et l’un des membres de notre équipe de direction a suggéré : « Pourquoi ne jouez-vous pas [a song by the Dutch rock band] BOUCLE D’OREILLE EN OR, « Amour radar »? Vérifiez cela.’ Et nous étions, genre, ‘Vraiment ?’ Alors j’ai commencé à jouer la ligne de basse, puis la foule a commencé à chanter, et c’était genre : ‘Attends une minute. Il y a quelque chose ici. Alors nous avons commencé à formuler des groupes locaux de chaque ville. Comme, l’un des moments forts était à Prague [Czech Republic — we played a country song called ‘Jožin Z Bažin’ [by Ivan Mládek], ce qui était énorme. Et puis nous avons joué, à Barcelone, une sorte de chanson acoustique flamenco manouche, par un artiste appelé Péret – c’est appelé ‘El Muerto Vivo’, Et je chante en espagnol, je fais de mon mieux, et les gens sont devenus fous. Et nous disons : ‘Attends. Nous avons quelque chose ici. Alors ce que nous avons fini par faire… Nous sommes sortis de cette tournée – nous l’avons grattée ; ce n’était pas parfait, mais nous l’avons gratté. Et puis quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons fait quelques dates aux États-Unis, nous avons fait tout cela, mais nous savions que nous retournions en Europe où cela fonctionnait vraiment. J’ai dit: ‘Je vais en profondeur.’ J’ai donc fait un tas de recherches, et j’ai fait des recherches sur chaque ville, même l’Estonie, et j’ai découvert ce qui était cool, que ce soit le punk, l’alternatif, le pays – peu importe le style – et j’ai appris la putain de langue, et j’ai fait le phonétique avec les paroles, et nous sommes sortis et avons fait des arrangements complets. Je parle de s’il y avait un solo d’accordéon, Église le jouait. Nous avons donc fait nos devoirs et nous nous sommes vraiment, vraiment penchés dessus. j’allais [Kirk‘s house in] Hawaï pour travailler avec lui sur les arrangements. J’y ai passé, genre, cinq jours strictement sur le [songs]. Nous ne surfions même pas, nous étions juste « boum ». Nous y avons donc mis beaucoup de travail. Je veux dire, nous surfions un peu, mais ce n’était pas la priorité. En fait, nous passions vraiment du temps là-dessus.

« Alors je dirais lors de cette dernière tournée, parce que nous étions dans ces stades gigantesques, des spectacles à guichets fermés… Et chaque nuit était géniale, mais il y avait une poignée de tournois du Grand Chelem où les gens pleuraient et c’était si lourd… Comme , vous rendez hommage à quelqu’un, comme Moscou, qui est comme le David Bowie de Moscou, et les gens disent juste, « Oh mon dieu. » Ils ne savent pas ce qu’ils vont avoir. Tout d’un coup, nous les surprenons et ils obtiennent ce à quoi ils ne s’attendaient pas. [Playing a song by] Johnny Hallyday à Paris, au Stade De France, [in front of] 85 000 personnes. Donc, être là-haut et ressentir cette énergie et se connecter émotionnellement avec la foule à ce niveau était spécial. Mais c’était un travail tellement dur. Je ne sais pas comment nous [pulled it off].

« Je rencontrais des gens, du genre, je le faisais même parfois par téléphone, et j’étais là pendant deux heures pour bien prononcer la langue. Donc c’était beaucoup de travail… Et parfois, tu te prends des coups, » il admit. « Je me souviens de quelques émissions quand nous avons commencé à le faire, mec – des coups, mon frère; des coups… Je me souviens, il y en avait quelques-uns, mais il y en avait un… C’était en Pennsylvanie. C’était comme à l’université – ça C’était fini où se trouve Penn State. Et la vache sacrée, mec. Je pensais que nous jouerions comme la chanson de combat pour Penn State. Mec, nous avons eu, genre, 10 secondes dans cette chose, et personne ne s’en souciait. C’était, comme, ‘Oh mon Dieu.’ Et j’ai arrêté de jouer – j’ai littéralement arrêté de jouer. J’étais tellement gêné. Église continué à jouer. Et puis, heureusement, nous sommes en quelque sorte entrés dans un METALLIQUE… Par exemple, aux États-Unis, nous le parions avec une chanson locale – ce sont des chansons américaines – et nous le justifiions toujours en quelque sorte en entrant dans un METALLIQUE [track], Comme « La veille des teinturiers » ou quelque chose. Juste comme, ‘D’accord, nous avons foiré ça, mais nous avons ceci.’ C’était donc en quelque sorte notre sauveur aux États-Unis. »

En 2019, Hammett Raconté Musique Cosmo à propos de ses « doodles » en direct avec Trujillo: « Nous ne savons jamais vraiment quelle sera la réponse. Vous devez comprendre, nous allons dans un pays ; nous choisissons une chanson qui nous semble aléatoire et abstraite, et nous apprenons cette chanson que nous « Je n’ai jamais entendu parler de cet artiste que nous n’avons jamais entendu auparavant, et nous prenons le risque de le jouer dans un stade devant 60 000 personnes, et nous espérons faire le bon choix. Le dernier, je dirais, trois pattes [of the tour], nous l’avons sorti du parc, mais avant cela, il y avait quelques douleurs de croissance. Il y a eu quelques fois où nous avons choisi la mauvaise chanson et l’avons jouée et les gens se sont dit « Hein ? » Nous irons dans un endroit comme Indianapolis, et nous jouerons une chanson d’un groupe punk obscur appelé LES GARÇONS ZÉRO, parce que nous pensons qu’ils sont cool… Nous avons joué à fond, et c’était vraiment cool, mais nous avons regardé le public, et ils étaient juste comme, ‘Hein ?’ Rob et je me dis toujours et les gens ne le reconnaissent pas, ce n’est pas la fin du monde tant que nous le jouons bien, et ils sont divertissants dans la façon dont nous le jouons, donc nous devons nous appuyer sur cela. .. Nous étions à Nashville, et nous avons joué un loretta lynn chanson… Le lendemain, nous avons reçu un message de loretta lynn, qui a dit qu’elle était en fait au spectacle avec sa famille et qu’elle a été tellement chatouillée lorsque nous avons fait irruption dans sa chanson. Elle a dit qu’elle pourrait penser à reprendre une de nos chansons un jour, mais en attendant, nous devrions faire plus de ses chansons. »

Tous les artistes qui ont été mis en lumière dans le « doodle » n’ont pas été flattés par le Trujillo/Hammett version de leur musique. Ancien GEL CELTIQUE leader Tom Gabriel Fischer (alias Tom G. Guerrier) n’a pas été impressionné par le rendu du groupe « L’Usurpateur » cette Hammett et Trujillo effectué pendant METALLIQUEConcert de mai 2019 à Zurich, Suisse. « Ils l’ont massacré, et c’était humiliant », Fischer Raconté Pierre roulante. « Pourquoi ne quittent-ils pas leurs doigts de millionnaire ? Ils ont depuis longtemps perdu la capacité de jouer du vrai métal à mon avis. Peut-être que je devrais monter sur scène et faire une version vraiment misérable de [METALLICA‘s] ‘Allumer les lumières’ avec, genre, 200 erreurs pour établir la balance. »

Comme indiqué précédemment, METALLIQUE se produira ce soir (samedi 27 novembre) pendant Triller Fight Clubles débuts très attendus de « Combat de triade » au Globe Life Field, domicile de Ligue majeure de baseball‘s Rangers du Texas à Arlington, Texas et en direct à la carte

Les « Combat de triade » L’événement PPV sera diffusé en Amérique du Nord sur toutes les plateformes PPV, y compris le câble, le satellite, les télécommunications et le streaming.

Parmi les combattants présentés dans des combats séparés au début de « Combat de triade » sont deux fois UFC champion du monde poids lourds Frank Mir, challenger à deux reprises pour le titre mondial des poids lourds de boxe Kubrat « Le Cobra » Pulev et ancien UFC superstar « Platine » Mike Perry.