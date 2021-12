Robert Trujillo de Metallica dit qu' »il y avait un certain sentiment de confiance » avant le premier concert du 40e anniversaire

METALLIQUE bassiste Robert Trujillo discuté des deux concerts du 40e anniversaire du groupe, qui ont eu lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre, lors d’une récente SiriusXM obligatoire Metallica et Métal liquide table ronde en direct, animée par José Mangin, Steffan Chirazi et Araignée Dan. Parlant de ce que c’était que de monter sur scène pour le premier des deux spectacles, Robert dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Voici quelque chose qui est très utile, et beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mais James [Hetfield, METALLICA frontman] et en fait, avant le spectacle, quelques heures avant, nous sommes montés sur les sièges qui saignaient du nez et nous avons regardé tout le contenu du film qui faisait la transition vers les chansons de la soirée. Nous avons donc vu tout le contenu du film – c’était comme une demi-heure de contenu – et nous étions tellement excités par ce que nous avons vu que lorsque nous sommes arrivés sur le sol avant le spectacle, il y avait un certain sentiment de confiance, je pense, et un un peu plus du bon type de relaxation. Et ce que je fais habituellement, c’est tous les fans qui sont un peu derrière moi dans ma région, je [give them] des coups de poing et tout ce genre de choses, donc je reçois déjà leur énergie et nous communiquons déjà avec la foule de cette façon. C’est un peu comme un événement sportif – vous vous préparez à jouer, vous vous préparez à entrer sur le terrain – alors vous ressentez cette nervosité, mais c’est une bonne nervosité. Et alimenté par l’idée que nous avions vu les transitions sur le film et nous savions que ce que nous allions célébrer était vraiment, vraiment cool, et cela a aidé James et moi immensément. On en a un peu parlé. Nous étions en quelque sorte du genre « Oh, c’est cool. » Parce que vous voyez comment il a été mis en place et à quel point les modifications sont bonnes et le flux et l’aspect festif étaient vraiment, vraiment cool. Maintenant tu es excité, maintenant tu te dis : ‘Ouais ! Faisons cela.’ Je pense que cela nous a beaucoup aidé. Et puis une fois que nous sommes arrivés là-haut, nous étions assez confiants pour au moins passer un bon moment. »

Robert a admis que l’une des parties les plus « difficiles » de l’événement était « le son ». Il a expliqué: « Au moins d’où nous sommes sur scène, vous arrivez à certaines poches, comme sur les bords extérieurs de la scène, certains de ces micros dans le coin, le son rebondit, donc si vous allez chanter une partie de sauvegarde, vous n’entendez pas très bien votre voix. C’était donc un peu bizarre. Il n’y a pas le temps de trouver les points forts, alors vous devez en quelque sorte faire avec et faire de votre mieux et essayer et passer un bon moment. Et nous l’avons fait. «

METALLIQUELes deux émissions du 40e anniversaire de s présentaient des setlists différentes. Ils faisaient partie de METALLIQUE« San Francisco Takeover », une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

Les spectacles du 40e anniversaire marqués METALLIQUEle retour de Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu. Ces deux émissions ont rapporté plus de 4,1 millions de dollars au cours de ses deux soirées, selon les rapports soumis à Étoile du sondage‘s Boxoffice, et le groupe s’est classé n°4 sur Étoile du sondagele palmarès des tournées mondiales de la même année avec un chiffre d’affaires global de 175 millions de dollars.

Les fans qui ont raté METALLIQUELa paire de concerts du 40e anniversaire du week-end dernier peut profiter des rediffusions des deux émissions à la demande exclusivement sur La collection Coda ce week-end de Noël aux États-Unis et sur Amazon Prime à l’international.

Les émissions seront disponibles en streaming du vendredi 24 décembre à 9 h PT / 12 h HE / 17 h GMT / 2 h JST jusqu’au lundi 27 décembre à 20 h 59 PT / 23 h 59 HE / 4 h 59. GMT / 13h59 JST.

Pour plus d’informations sur la façon de diffuser les deux émissions, cliquez ici.

Après la période d’écoute initiale, les deux concerts reviendront au La collection Coda et Vidéo principale avec des séquences bonus améliorées et des exclusivités supplémentaires dans le cadre d’un partenariat étendu entre La collection Coda et METALLIQUE, qui comprendra une liste complète de films de concerts, de documentaires et de contenu supplémentaire couvrant la carrière du groupe arrivant sur la chaîne exclusivement tout au long de 2022.

Formé en 1981 par Hetfield et batteur Lars Ulrich, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charger », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire.

Le 16 décembre, le maire de San Francisco Race de Londres présenté Ulrich et Trujillo avec une déclaration spéciale marquant le jour comme « Metallica Day » dans la ville.

« Quand tu parles de San Francisco, » Élever a déclaré lors de la conférence de presse : « vous parlez de téléphériques, puis vous parlez de METALLIQUE. »