Robert Trujillo de Metallica partage une nouvelle vidéo de lui en train de jouer à la maison

METALLIQUE‘s Robert Trujillo a partagé une courte vidéo de lui en train de jouer à la maison.

Le bassiste a téléchargé le clip d’une minute sur son Instagram plus tôt dans la journée (mardi 11 janvier) et incluait le message suivant : « J’essaie juste d’avoir mon groove. @chloetrujillo #groovy #jamsession ».

Trujillo, qui est né le 23 octobre 1964 à Santa Monica, Californie, a connu le succès en tant que bassiste des pionniers du punk-funk TENDANCES SUICIDAIRES et Ozzy Osbourne‘s bande. Mais en 2003, il a auditionné avec succès pour remplacer Jason News dans METALLIQUE, un processus relaté dans le documentaire sur les verrues et tout « Une sorte de monstre ».

METALLIQUEl’ancien bassiste bien-aimé de Falaise Burton est décédé en 1986 lorsque le bus de tournée du groupe s’est écrasé en traversant la Suède sur le « Damage Inc. Tournée » en soutien de « Marionnettiste ».

Trujillo Raconté Exclamer! dans une interview de 2016 qu’il ne ressent aucune pression par rapport à ses prédécesseurs bas de gamme.

« Que ce soit Jason ou moi-même ou falaise, nous sommes tous différents types de joueurs venant d’un endroit différent, mais offrant ce qu’il y a de mieux pour le groupe « , a-t-il déclaré. » C’est tout ce que je fais, j’essaie juste de faire de mon mieux et de répondre à la musique. »

METALLIQUE leader James Hetfield loué Trujillo lors d’un entretien en 2017 avec le 94.5 Le buzz radio en disant : « Qui d’autre pourrait [have come in and done the job]? Je veux dire, il y a eu quelques personnes que nous avons auditionnées, je sais. Cela a peut-être fonctionné avec d’autres personnes, mais il est difficile de trouver des personnes qui ont, disons, votre âge ; genre de votre éducation, musicalement, évidemment; sur le plan des capacités ; ils ont été sur la route. Ce n’est pas comme si vous faisiez sortir un enfant pour la première fois, et c’est : « Oh mon Dieu ! » Il passe en revue toutes les choses que vous avez faites il y a vingt-cinq ans. Il a des enfants. Il est marié. Il vient de gélifier, et il gèle toujours. Et sa personnalité est probablement l’une des meilleures contributions, je pense, au groupe, parce qu’il est tellement cool, il est tellement prêt à tout, il est toujours là à répéter. Donc il s’intègre. »



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Robert Trujillo (@robtrujillo) Mots clés: métallisé Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).