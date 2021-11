Robert Wagner est au téléphone depuis son domicile dans le Colorado pour parler de « Hart to Hart », la série des années 80 dans laquelle il a partagé la vedette avec Stefanie Powers qui sera diffusée sur Ovation TV à partir du jeudi 17 novembre.

La veille, Wagner a appelé Powers pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. «Elle est au Kenya», a déclaré Wagner, 91 ans. «Elle est allée en Afrique – elle est impliquée dans le William Holden Wildlife Fund – et je lui ai dit que vous vous étiez impliqué dans cela et elle était donc très heureuse.

« Nous avons adoré faire la série et quand les gens y répondent, c’est toujours génial. »

La réponse était certainement là pour les cinq saisons de « Hart to Hart », qui a été diffusée sur ABC de 1979 à 1984 et présentait Wagner et Powers en tant que riches combattants du crime de la jet-set, Jonathan et Jennifer Hart. Ils ont suivi cela avec huit téléfilms (1993-96). La série et les films de suivi étaient connus pour leur ton léger, souvent décalé et fantaisiste qui a touché les téléspectateurs.

Ovation TV diffusera l’intégralité de l’œuvre « Hart to Hart » en commençant par la série, diffusant des épisodes consécutifs par blocs de quatre heures à partir de 19 heures.

« Je pense [its popularity] avait beaucoup à voir avec notre alchimie », a déclaré Wagner à propos de Jonathan et Jennifer. « Nous ne sommes pas entrés dans des conflits domestiques et nous étions tous les deux amoureux l’un de l’autre ; nous aimions ce que nous faisions, nous aimions notre vie et c’était une atmosphère très positive.

Robert Wagner et Stefanie Powers dans un téléfilm « Hart to Hart » diffusé en 1994.©NBC/Courtesy Everett Collectio

« Souvent [the producers] dirait : « Pourquoi Jonathan ne trouve-t-il pas une autre femme ? Nous ne l’avons jamais acheté et nous n’y sommes jamais allés.

Wagner attribue à Tom Mankiewicz, qui a réécrit le scénario original de Sidney Sheldon et développé la série, le succès de « Hart to Hart ».

« Tom était vraiment responsable de ce spectacle », a-t-il déclaré. « J’ai eu ce script et j’ai parlé à Tom de ce que je cherchais vraiment. J’ai dit que j’aimerais obtenir la réponse que j’ai ressentie en regardant les films ‘The Thin Man’ [starring William Powell and Myrna Loy as elegant Nick and Nora Charles] et il a écrit le scénario et créé « Hart to Hart », plus que Sidney Sheldon.

« Ensuite, Mart Crowley est arrivé et a écrit des trucs formidables pour Stef et moi et Tom avons dirigé le pilote ; c’était un travail d’amour et de bienveillance réels.

Wagner dit qu’il a « volé » les lignes dans l’ouverture du spectacle prononcée par le majordome à la voix bourrue des Harts, Max (Lionel Stander), qui vivait dans leur manoir de Bel-Air et s’est impliqué avec eux dans leurs cabrioles: « Au fait, Mon nom est Max. Je m’occupe d’eux – ce qui n’est pas facile ; Parce que quand ils se sont rencontrés, c’était… un meurtre.

« Lionel était tellement génial. Il était la colle », a-t-il déclaré. « [Imitating Max], ‘Parce que quand ils se sont rencontrés, c’était un meurtre.’ J’ai volé ça, d’ailleurs. C’était du plagiat total. C’était sur l’affiche de [the movie] ‘Double indemnité.’ Il disait : ‘Quand ils se sont rencontrés, c’était un meurtre.’ Je suis content qu’Ovation ramène la série. Il y avait tellement de gens impliqués qui sont partis maintenant. Cela signifie juste beaucoup pour nous et beaucoup pour moi.

« Je suis tellement heureux que ‘Hart to Hart’ soit diffusé sur Ovation TV », a déclaré Powers, 79 ans, dans une déclaration au Post. «Nous avons passé un moment merveilleux à faire cette série et elle a été traduite en neuf langues et appréciée dans le monde entier.

« Même aujourd’hui, le spectacle est à nouveau présenté en Europe et en Amérique du Sud à une toute nouvelle génération. Heureusement, il apparaîtra à nouveau aux États-Unis… j’espère que tout le monde a apprécié le spectacle.