Roberta Flack publie une version inédite de l’emblématique “What’s Going On” de Marvin Gaye ⋆ .

*Il y a cinquante ans, Roberta Flack a sorti son troisième album studio, Quiet Fire, six mois seulement après Marvin GayeLe chef-d’œuvre révolutionnaire de What’s Going On est sorti en mai 1971. À l’époque, les émotions de la nation étaient vives et vives avec la guerre du Vietnam qui faisait rage et le mouvement des droits civiques apportant l’injustice raciale, l’inégalité sociétale et l’horrible vérité derrière la brutalité policière au l’avant-garde de la conscience américaine.

Pendant l’enregistrement de Quiet Fire, un ingénieur de studio a discrètement capturé Flack et son groupe dans un moment d’inspiration alors qu’ils réfléchissaient au succès toujours vrai de Gaye.

Ce morceau inédit apparaît sur Songs for You, Vol. 1 qui devient disponible sur Jour du magasin de disquesla première date de dépôt, samedi 12 juin, dans les disquaires indépendants participants à travers les États-Unis. Chansons pour toi, Vol. 2 sera disponible le 17 juillet. Pour trouver un disquaire près de chez vous, visitez recordstoreday.com.

Pour cette collection en deux volumes, Record Store Day et Fourgons, la marque originale de chaussures et de vêtements de sports d’action, engagée avec des légendes comme Curtis Mayfield et Flack avec les stars actuelles, y compris Commun, Courir les joyaux et Lupe Fiasco pour créer une série de compilation mettant en lumière les artistes noirs et bénéficiant aux magasins de disques appartenant à des Noirs à travers les États-Unis.

Aujourd’hui, à 82 ans, Flack, cinq fois lauréate d’un Grammy Award et icône culturelle, partage ses réflexions sur ce morceau et pourquoi elle a décidé de le sortir maintenant à travers ce disque vinyle en édition limitée.

Jour du magasin de disques : Comment est née cette piste ?

Roberta Flack : J’étais très impliqué dans le mouvement des droits civiques. Sur mon album Quiet Fire, j’ai écrit une chanson avec le révérend Jesse Jackson intitulée “Go Up Moses”. Le ou les jours où nous avons enregistré ce morceau, mon groupe, Ron Carter, Richard Tee, Terry Plumeri, Hugh McCracken, Chuck Rainey, nous étions tellement inspirés par la chanson de Marvin. Nous improvisions et riffions ensemble en studio. Je suis tellement content que l’ingénieur ait enregistré ce qui s’est passé ce jour-là.

Jour du magasin de disques : Que pensez-vous de « What’s Going On » et de son message 50 ans plus tard ?

Roberta Flack : Marvin (Gaye) et Obie (Benson) ont écrit cette chanson en 1971 sur la brutalité policière dont ils ont été témoins. Cinquante ans plus tard, nous sommes toujours aux prises avec la brutalité policière. La chanson parlait et parle d’injustice, de lutte et que ce qui nous relie est plus fort que ce qui nous divise. Je me sens si triste de sa pertinence continue.

Jour du magasin de disques : Que pensez-vous des nouveaux artistes qui échantillonnent votre musique et vous célèbrent en tant qu’icône culturelle ?

Roberta Flack : Je suis honoré que les enfants se connectent à des artistes comme moi. La musique traverse toutes les frontières, toutes les langues, tous les âges et toutes les religions. En tant que langage universel, la musique nous parle à travers nos sentiments. J’aime entendre comment ils intègrent mes morceaux d’une manière que je n’aurais jamais imaginée au moment où je les ai enregistrés.

Jour du magasin de disques : Vous avez fait don de ce morceau pour soutenir les magasins de disques appartenant à des Noirs. Pourquoi ces magasins sont-ils si importants pour la musique, la culture et la société en général ?

Roberta Flack : Ces magasins étaient des lieux où la communauté noire se réunissait pour découvrir la musique, partager des idées et trouver l’inspiration. Faisant partie de notre héritage, ces magasins sont une partie importante de notre histoire.

