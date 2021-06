Roberto ¨Mano de Piedra¨ Duran fête ses 70 ans.

Il y a 70 ans, le 16 juin 1951, naissait Roberto ¨Mano de Piedra¨ Duran, le plus grand athlète du Panama à ce jour et l’un des 100 meilleurs de l’histoire de la boxe mondiale.

Duran est le seul boxeur professionnel à avoir combattu depuis cinq décennies différentes ; Années 60, 70, 80, 90, 2000. dans une carrière qui a commencé à ses débuts professionnels le 23 février 1968 et s’est terminée le 14 juin 2001 avec un record professionnel de 103 victoires (70 KO) et 16 défaites, après avoir été dans des lieux tels que : Mexique, États-Unis, Porto Rico , France , Costa Rica, Nicaragua, Canada, Argentine, Afrique du Sud et Panama.

Duran a remporté les titres WBC des poids légers de 1972 et 1978, les poids welters WBC de 1980, les super poids welters WBC de 1983 et les poids moyens WBC de 1989.

Dans sa carrière, il a affronté de grands noms tels que : Ernesto Marcel, Ken Buchanan, Esteban de Jesus, Saoul Mamby, Carlos Palomino, Sugar Ray Leonard, Wilfredo Benitez, Thomas Hearns, Davey Moore, Pipino Cuevas, Marvin Hagler, Iran Barkley, Vinny Pazienza , Hector Camacho, Jorge Castro et William Joppy entre autres.

En 2006, il rejoint les anciens champions Ricardo ¨Finito¨ Lopez, Matthew Saad Muhammad, Julian Jackson, Eddie Perkins et le légendaire président de la WBC, Jose Sulaiman, au International Boxing Hall of Fame à Canastota, New York. : Floride, Los Angeles, Atlantic City et Nevada.

Duran fait partie du patrimoine national du Panama, une véritable idole et héros national. Un homme original, extrêmement gentil et hôte extraordinaire. Duran était le cœur des milliers de Panaméens des générations entre les années 70 et 80.

Mille félicitations à Roberto Duran, l’homme, le père de famille et surtout un 100% panaméen.