Roberto Bautista avance et Feliciano López est éliminé

08/12/2021 à 05:09 CEST

. / Toronto

L’Espagnol Roberto Bautista, 17e mondial, et l’Argentin Diego Schwartzman, numéro 14, se retrouveront dans le tournoi ATP 1000 à Toronto après les victoires qu’ils ont remportées ce mercredi contre l’Américain Tommy Paul et le Français Benoit Paire, respectivement. Baptiste est le seul représentant espagnol qui reste à Toronto après le départ de Rafael Nadal (blessé), Alejandro Davidovich Fokina, Albert Ramos-Vinolas et Feliciano López. Lopez, qui a été désigné “chanceux perdant” et a remplacé Nadal après sa blessure, a été éliminé mercredi par le Sud-Africain Lloyd Harris, 49e mondial, en deux sets, 6-2, 6-3.

Aujourd’hui également, le Russe Karen Khachanov (28) a battu son compatriote Asla Karatsev (24), le Russe Andrey Rublev (7) a également battu l’Italien Fabio Fognini (36), le Serbe Dusan Lajovic (44) a battu le Canadien Felix Auger -Aliassime (16), et l’Américain John Isner (30) a battu le Chilien Cristian Garin (20). De plus, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (42 ans) a battu l’Australien Alex de Minaur (18 ans) tandis qu’un autre Australien, James Duckworth (85 ans), a éliminé l’Italien Jannik Sinner (15) du tournoi.

Lors des deux derniers matchs de la journée, l’Américaine Frances Tiafoe, 52e mondiale et qui a également été reprise comme “chanceuse perdante”, a battu le Canadien Denis Shapovalov, 10e au classement mondial et tête de série numéro 5 du tournoi. Et le Français Gaël Monfils (22 ans) a battu l’Australien John Millman (43 ans) en trois sets, 3-6, 6-3 et 6-4.