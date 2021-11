Roberto Bautista, bas à la dernière minute

23/11/2021 à 22:11 CET

Mauvaise nouvelle pour l’équipe espagnole de Coupe Davis. La Fédération royale espagnole de tennis (RFET) a annoncé le retrait de dernière minute de Roberto Bautisteaa à cause d’une blessure abdominale.

Le joueur de tennis de Castellón, qui ne connaît pas sa meilleure saison, ne pourra pas disputer les matchs en Espagne à la Caja Mágica de Madrid dans cette édition du tournoi des équipes nationales. Le remplaçant choisi par Sergi Bruguera est le barcelonais Albert Ramos.

L’équipe définitive est donc composée de Pablo Carreño, Feliciano López, Marcel Granollers, Carlos Alcaraz, tout nouveau champion de la Next Gen Finals ATP et le propre Granollers.

L’Espagne fera ses débuts ce vendredi en Coupe Davis contre l’Equateur et dimanche elle disputera son deuxième tour contre la Russie de Daniel Medvedev, Andreï Roublev et compagnie. Le duel le plus compliqué reconnu Sergi Bruguera lors de la conférence de presse précédente.