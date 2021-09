Roberto Bautista, éliminé de l’Open

09/04/2021 à 7h12 CEST

. / Flushing Meadows

Le jeune canadien Félix Auger Aliassime, douzième tête de série, avait besoin de cinq sets pour battu ce vendredi 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3, le vétéran espagnol Roberto Bautista Agut, dix-huitième tête de série, et se qualifie pour le quatrième tour de l’US Open pour la deuxième fois consécutive.

Après avoir gagné deux sets, Auger-Aliassime, 21 ans, a regardé Bautista Agut commencer à jouer son meilleur tennis depuis le fond du court, a assuré ses tirs gagnants et a entamé un retour pour égaliser le match et forcer le cinquième et décisif qu’à la fin il est tombé de son côté pour remporter la victoire. Mais pas avant d’avoir dû travailler trois heures et 55 minutes contre un adversaire qu’il affrontait pour la troisième fois en tant que professionnel et ils avaient partagé victoire et défaite.

Avec des styles de jeu complètement opposés, l’adolescent canadien a terminé le match avec 77 gagnants et 74 fautes directes, en plus d’avoir réussi 27 as avec huit doubles fautes, et remporté 39 points en 65 relances au filet. De son côté, Bautista Agut, avec un jeu au fond du terrain, a marqué 17 points aux tirs gagnants pour 31 fautes directes, mais il n’a placé que deux as avec trois doubles fautes, alors qu’il a marqué 23 points en 33 montées au filet. .

L’adversaire d’Auger-Aliassime au quatrième tour sera le vainqueur du match de troisième tour entre le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, et l’Américaine Frances Tiafoe.

Bautista Agut, 33 ans, est devenu le onzième joueur espagnol éliminé sur les 12 inscrits au tableau principal de l’Open des États-Unis, qui a joué pour la neuvième fois et ses meilleurs classements ont été les deux quatrièmes tours qu’il a atteints consécutivement en 2014 et 2015. Avec Bautista Agut, Pablo Andújar a également été éliminé ce vendredi, qui a perdu contre le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série et seul le jeune Carlos Alcaraz, qui a surpris avec la victoire contre le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, est le seul représentant masculin du tennis espagnol qui sera dans la deuxième semaine de l’Open des États-Unis, le dernier Grand Chelem de la saison.