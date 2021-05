Roberto Bautista souffre mais ne donne pas lieu à la surprise

04/05/2021 à 19:33 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista, neuvième tête de série, a souffert contre l’Italien Marco Cecchinato, de la phase précédente, mais n’a pas donné lieu à la surprise et a dépassé le premier tour du Mutua Madrid Open après avoir gagné 6-2 et 6-7 (3) et 7-5.

L’Espagnol, finaliste cette année à Doha et Montpellier, profite de sa neuvième présence à Madrid, où il a atteint les demi-finales en 2014. Dans sa mise en scène dans cette édition, il lui a fallu trois sets et deux heures et demie pour atteindre son objectif.

Roberto Bautista, qui avait déjà battu le transalpin, 104e mondial, à Saint-Pétersbourg en 2018, dans le seul précédent entre les deux, il n’avait pas d’installations surtout dans le deuxième set.

Après avoir marqué la manche initiale avec solvabilité, Bautista s’est retrouvé 5-3 contre dans le second. Il a réagi, a remporté trois matchs de suite et a servi pour gagner. Il avait quatre points de set mais son rival a résisté et a pris la résolution du “ tie break ” que l’Italien a gagné pour égaliser le match.

L’équilibre a été maintenu dans le troisième. Cecchinato a résisté jusqu’au huitième match Roberto Bautista a réussi à briser le service de l’Italien. Mais la transalpine a émergé et a rendu la pause jusqu’à ce que les Espagnols remportent les deux matchs suivants et clôturent le match.

Roberto Bautista affrontera l’Américain au deuxième tour John isner, qui a battu le Serbe Miomir Kecmanovic 6-4, 7-6 (6).