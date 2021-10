Roberto Carballes Baena a battu le joueur de tennis Dominic Stephan Stricker lors du tour de qualification du tournoi ATP 500 à Vienne

23/10/2021

Le 24/10/2021 à 00h30 CEST

Le joueur espagnol Roberto Carballes Baena, numéro 80 de l’ATP, a remporté le tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne pour 6-4, 3-6 et 6-1 en une heure et cinquante-cinq minutes au joueur de tennis suisse Dominic Stephan Stricker, numéro 262 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 de Vienne.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne), une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, dans cette phase de la compétition, un total de 16 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 32 parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court en dur sous abri.