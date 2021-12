Roberto Carlo a regardé au maximum en pleine traînée avec la garde-robe d’OV7

Il y a quelques jours, le célèbre chauffeur Roberto Carlo de lucio en entier glisser Avec des costumes empruntés à la chanteuse Érika Zaba, qu’elle a utilisés dans l’un de ses nombreux concerts et qui en ont sans doute surpris plus d’un.

C’est vrai, Roberto Carlo ressemblait à une femme de plus dans la grande finale de ‘Le plus dragueur 4‘et a été vu en pleine traînée, mettant en évidence une garde-robe pleine de diamants, dont nous connaissons aujourd’hui l’origine.

C’était Erika Zaba elle-même, membre du groupe OV7, qui a révélé qu’elle lui avait prêté sa garde-robe pour ressembler à une reine, écrivant également son admiration pour l’art du drag.

Cela peut vous intéresser: Avec tout contre Aujourd’hui !, Venga La Alegría aura un nouveau pilote

Le chauffeur, qui a également été impliqué dans la controverse pour avoir qualifié Yuri de « museau », a révélé que c’était un fantasme de remplir l’engagement et de se rendre au public suivant.

De plus, l’acteur et animateur a partagé via ses différents réseaux sociaux le processus de création de son drag, qui a été composé par ‘Luna Lansman’, une participante à la troisième saison de l’émission de téléréalité.

Merci à mon amie inconditionnelle @erikazaba de m’avoir également aidé à réaliser ce rêve en me présentant l’un de ses costumes OV7 les plus emblématiques au POP TOUR des années 90. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai réussi à entrer dans ce petit corps spectaculaire plein de pierres qui a été fait pour toi. Quel rêve de pouvoir le porter », a-t-il exprimé.

Roberto a utilisé la garde-robe d’Érika pour le montrer dans la grande finale de ‘La Más Draga 4’ et où Rebel Mörk, le représentant de la drague royale de la rébellion, était le vainqueur.

Comme nous vous l’avons déjà fait savoir, Érika Zaba a elle-même partagé l’histoire du prêt dans sa garde-robe sur son compte instagram.

Pendant longtemps, j’ai supervisé chacun de mes costumes lors de concerts en détail, j’aime innover, et quelque chose que je pense ne vous avoir jamais dit, c’est que je cherche des références au drag art, car c’est vraiment un art, qui Je respecte et admire beaucoup », a écrit l’OV7.

Roberto Carlo a indiqué qu’il s’était inspiré de la mode que le groupe des années 90 présentait, étant avec son amie Érika Zaba avec qui il assemblerait la garde-robe officielle de sa pleine traîne.

D’autre part, le chauffeur de La Más Draga pourrait arriver à l’autel l’année prochaine, il a également annoncé que lui et son partenaire souhaitaient devenir parents.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en juin dernier que le pilote Roberto Carlo a décidé de franchir l’une des étapes les plus importantes de sa vie et a pris un engagement national envers son partenaire, le designer Rubén Kuri.

Le temps a passé et bien que les admirateurs du couple souhaitent les voir rejoindre leur vie, le mariage n’est pas encore arrivé.

Cependant, il a annoncé que les projets de mariage étaient toujours en place, mais d’abord, ils ont tous les deux quelques problèmes qu’ils souhaitent résoudre.