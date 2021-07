Roberto Carlos envoie un message à Luke Shaw après une performance sensationnelle en Angleterre

Shaw a joué contre l’Ukraine samedi (Photo: .)

Roberto Carlos a salué Luke Shaw après l’excellente prestation de l’arrière latéral de Manchester United pour l’Angleterre contre l’Ukraine.

Les Three Lions ont réservé leur place en demi-finale de l’Euro 2020 avec Shaw fournissant deux passes décisives lors d’une victoire écrasante 4-0.

L’ancienne starlette de Southampton a été largement saluée après sa performance sensationnelle samedi soir – avec ‘Shawberto Carlos’ comparé au légendaire arrière latéral brésilien qui s’est également joint aux éloges sur Instagram.

Célébrant la victoire de l’Angleterre, Shaw a écrit : « Quelle nuit ! Tous les yeux rivés sur les demi-finales. Les autres pros et les fans ont rapidement félicité la star de United, Roberto Carlos applaudissant également la performance.

“C’était une soirée parfaite, je suis extrêmement fier de l’équipe”, a déclaré Shaw à ITV après le match.



Roberto Carlos s’est joint aux éloges des médias sociaux (Photo: Lukeshaw23)

“Retourner à Wembley pour une demi-finale dans un tournoi majeur est une étape très positive et nous sommes tous vraiment impatients de le faire.”

Invité à expliquer le secret de son succès, Shaw a ajouté: “Il n’y a pas de secret. Défensivement et du côté offensif, je vais aider l’équipe comme je peux et ce soir je l’ai fait avec deux passes décisives. [We’ve kept] une autre feuille blanche qui est une base massive de notre travail que nous faisons.

Plus : Manchester United FC



«Ce fut une autre excellente soirée pour les fans, évidemment ici et à la maison, avec plus de sourires sur leurs visages, et j’espère que nous pourrons continuer comme ça.

“Mais nous n’avons pas le temps de perdre notre concentration, nous devons être prêts pour un autre match massif en quatre jours, contre le Danemark.”

