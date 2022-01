Roberto Dinamita, atteint d’un cancer

01/10/2022 à 01:49 CET

Roberto Dinamita a annoncé, dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, qu’il souffre d’un cancer et que, cette semaine, il entame un traitement de chimiothérapie à la recherche d’un « prompt rétablissement ».

L’ancien joueur de Barcelone, aujourd’hui âgé de 67 ans, a été admis le 23 décembre dans un hôpital de Rio de Janeiro., où il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence en raison d’une obstruction dans une partie de l’intestin. L’ancien président de Vasco de Gama s’est fait enlever une tumeur qui a fini par être maligne. Il a été libéré le 31 et, depuis lors, il repose dans sa résidence de la capitale Rio de Janeiro.

« Je récupère super bien avec ma famille », exposé Dynamiter, qui a remercié les témoignages d’affection reçus ces derniers jours. « Tout ce soutien – assura-t-il – ça va me motiver pendant le traitement ».

« S’entourer de bonnes personnes et avoir la foi est très important en ce moment, mais faire confiance à la science et à la médecine est, et sera toujours, le moyen le plus rapide de guérir. Nous allons ensemble dans cette bataille ! »il ajouta.

Estou de Volta ! Comme vous le savez, à la veille du Natal, je dois effectuer une intervention chirurgicale d’urgence en raison de l’obstruction d’une partie de l’intestin. Deu tudo certo!

Je suis à la maison, avec ma famille et je récupère super bem. pic.twitter.com/BdyDftpA1e – Roberto Dinamite (@ rdinamite10) 9 janvier 2022

Roberto Dinamita est la plus grande idole de l’histoire de Vasco de Gama où il a joué pendant plus de deux décennies. Parmi les records qu’il détient figurent le footballeur qui a porté le plus souvent le maillot Cruzmaltina (avec 1 100 matches) et le plus grand tireur de l’entité (avec 708 buts), seulement Pelé a marqué le plus de fois pour une seule équipe dans le football brésilien. Aujourd’hui encore, il est le meilleur buteur historique du Brasileirao (avec 190 buts) et du Championnat Carioca (avec 279).

L’attaquant de Rio est brièvement passé par le Camp Nou. Il a joué trois mois avec Barcelone, la saison 1979-80. Il a joué 11 matchs officiels dans lesquels il a marqué 3 buts. Il ne s’est pas adapté et est revenu à Vasco de Gama. Et le jour de ses retrouvailles avec Maracana et avec le maillot Cruzmaltina, il a signé l’une de ses meilleures performances de sa carrière : il a marqué les cinq buts de Vasco dans le 5-2 qu’il a enfreint aux Corinthians.

Quand il a raccroché, Dynamite est entré dans le monde de la politique: Il a été conseiller municipal de Rio de Janeiro (1993-1994) et, plus tard, député régional à Rio pendant cinq mandats consécutifs (de 1995 à 2015). Entre 2008 et 2014, il a été président de Vasco, remplaçant le désormais décédé Eurico Miranda, qui était son grand adversaire.