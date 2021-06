Roberto Duran a battu Sylvester Stallone lors du tournage de Rocky II, était idolâtré par Mike Tyson et aimait Diego Maradona

Lorsque Roberto Duran a combattu Sugar Ray Leonard pour la première fois en 1980, il a regardé dans l’âme même de l’ancien champion du monde des poids lourds « Smokin » Joe Frazier.

Lorsqu’un spectateur lui a demandé si le Panaméen lui rappelait quelqu’un, Frazier a été sans équivoque secoué en rendant son verdict sans équivoque.

“Oui”, a déclaré le poids lourd vétéran, se souvenant d’un meurtrier de masse. “Charles Manson.”

Le couronnement de Roberto Duran a eu lieu en 1980 lorsqu’il a battu Sugar Ray Leonard à Montréal

La légende et la mystique du champion du monde mortel à quatre poids ont été aidées et encouragées par nul autre que son entraîneur vénéré, Ray Arcel.

Trois jours seulement avant le combat avec Leonard, un ECG a déterminé que Duran avait un rythme cardiaque irrégulier.

“Cela ne peut pas être vrai”, a remarqué Arcel. « Duran n’a pas de cœur.

À l’époque, Duran avait remporté 71 de ses 72 combats professionnels et commençait à gagner le surnom de « El Diablo » parmi les journalistes américains pour son instinct de tueur et sa présence étrange. Aujourd’hui, à 70 ans, son statut de légende est assuré et sa place dans l’histoire de la boxe cimentée à jamais.

Né en 1951 dans la pauvreté, Duran a commencé à s’entraîner à l’âge de huit ans avec des hommes adultes et a remporté ses 28 premiers combats en tant que professionnel après avoir quitté les rangs amateurs à l’âge de 16 ans.

Les « Hands of Stone » ont cimenté sa réputation d’être l’un des plus grands poids légers de tous les temps lorsqu’il a éliminé Ken Buchanan

Il a affronté l’écossais Ken Buchanan au Madison Square Garden pour les championnats du monde des poids légers WBA, Ring Magazine et Lineal et a été considéré comme un outsider 2-1.

Dans les 15 premières secondes, Duran a renversé Buchanan et continuera à battre le champion jusqu’au 13e tour. Un coup bas accidentel causé par l’arbitre Johnny LoBianco a forcé Buchanan à quitter le combat.

Duran est retourné dans son pays d’origine avec deux nouvelles ceintures, une réputation améliorée et le statut de numéro un. Buchanan a déclaré qu’il était parti “avec des couilles douloureuses”.

Dans son film autobiographique intitulé « I Am Duran », le légendaire cogneur suggère : « J’étais Mike Tyson avant l’arrivée de Mike Tyson.

«Les combattants me regardaient et foutaient la merde dans leur pantalon. Leonard ne serait pas différent.

« Les Américains commençaient à comprendre qu’ils n’avaient jamais rencontré quelque chose comme moi auparavant – cet être étrange et mortel avec ses cheveux noir de jais, ses yeux noirs et ses mauvaises intentions.

“El Diablo, ils m’ont appelé : Le Diable.”

Sous la « direction » du promoteur Don King, Duran a commencé à profiter de son statut de célébrité

Tyson et son idole Duran s’embrassent sous le regard de l’ex-femme Robin Givens

En novembre de l’année dernière, Tyson a fait un retour contre Roy Jones Jr à l’âge de 54 ans, avec un autre combat d’exhibition prévu pour septembre.

Mais c’est Duran qui l’a inspiré à lacer les gants en premier lieu.

“Roberto Duran est mon préféré [sic] combattant », a écrit Tyson sur Facebook. «Quand j’ai vu Duran se battre, c’était juste un gars de la rue… Mec, ce gars, c’est moi, pensais-je. C’est ce que je voulais faire.

« Il n’avait pas honte d’être ce qu’il était. Je me racontais avec lui en tant qu’être humain. Au fur et à mesure que ma carrière progressait et que les gens commençaient à me féliciter d’être un sauvage, je savais qu’être appelé un animal était le plus grand éloge que je pouvais recevoir de quelqu’un dans le ring. J’étais féroce et intrépide comme Duran.

Joe Scarnici / Triller

Tyson est revenu et a combattu une exposition avec Jones Jr – qui s’est terminée par un tirage au sort officieux

Duran a battu Leonard en 1980 après l’avoir incité à s’engager et à se préparer à une bagarre, choisissant plutôt d’envoyer le médaillé d’or olympique à Montréal.

Lorsqu’ils se sont rencontrés en novembre de la même année, Duran avait passé le temps loin du sport à faire la fête et à manger. Il a été contraint de réduire de près de 200 livres à la limite de poids welter de 155 livres en un peu moins de six semaines et cela l’a épuisé.

Il savait que Leonard le battrait avant la première cloche, mais le remaniement d’Ali et les railleries de l’Américain au septième tour se sont avérés trop importants.

Au huitième round, Duran aurait proclamé “No Mas” et aurait agité son gant vers l’arbitre pour mettre fin au combat.

Le Panaméen a été mal drainé par une énorme réduction de poids pour le match revanche avec Leonard

Le nouveau statut de célébrité a commencé bien avant la tristement célèbre suite avec Sugar Ray Leonard, avec Duran apparaissant en fait dans Rocky II en tant que partenaire d’entraînement rapide aux côtés de Sylvester Stallone.

Lors du tournage de la suite en 1978, Stallone aurait pris confiance en ses capacités de boxe lors de l’entraînement pour les deux premiers films des films célèbres.

Le Panaméen aurait tellement battu la célébrité de la liste A qu’il a dû lui dire de ne pas le frapper au visage lorsque les caméras roulaient, craignant que cela ne ruine sa beauté.

Quand Stallone a été interrogé en 2014 sur le combat potentiel de Bernard Hopkins, il a déclaré à TMZ : « Non. J’ai appris ma leçon de Duran.

Rocky Balboa pouvait se débrouiller à l’écran, mais Duran l’a poussé à s’entraîner hors caméra

Les combats en poids moyen contre Marvin Hagler et Thomas Hearns ont cimenté son héritage en tant que l’un des «quatre rois» des années 1980 et lui ont valu le salut de sa carrière alors qu’il continuait à prendre du poids et à combattre tous les arrivants.

En 2001, alors qu’il se battait encore incroyablement, il a failli être tué dans un accident de voiture en Argentine et a dû subir une intervention chirurgicale vitale après avoir percé un poumon causé par une côte cassée.

À 50 ans, il a officiellement annoncé sa retraite et a réussi à se moquer de son ami Diego Maradona lors de son dernier discours en tant que combattant.

Il a déclaré à El Panama America : « Pour l’instant, je fais de l’exercice pour que lorsque les honneurs (de la retraite) arriveront, les gens me verront en forme. Je ne veux pas (ressembler) à Maradona, toute grosse.

Maradona jouissait d’un statut culte, tout comme son ami Duran

Il a terminé avec un record de carrière de 104-16 et est largement reconnu comme l’un des plus grands puncheurs et combattants les plus divertissants à avoir jamais enfilé une paire de gants.

Forgées dans les rues méchantes de Panama, les « Mains de pierre » ont inspiré des millions de personnes à travers le monde et prévoient de quitter ce monde exactement comme il est arrivé.

« Je suis né combattant et je mourrai combattant », a-t-il déclaré. « Dans cette histoire, il n’y a qu’une seule légende. C’est moi.”