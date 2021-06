Roberto Mancini a arrêté Diego Maradona en conservant la Serie A, voulait combattre Juan Sebastian Veron comme un « kickboxer », était respecté mais détesté par Gianfranco Zola, et a maintenant fait de l’Italie une machine à gagner

Vendredi soir, l’Euro 2020 débutera avec l’Italie et la Turquie qui s’affronteront au Stadio Olimpico – et Roberto Mancini sera le fier entraîneur à domicile.

Sa carrière d’entraîneur est bien connue et il a sans aucun doute versé une larme comme Pep Guardiola lorsque Sergio Aguero a quitté Manchester City.

.

Mancini espère mener l’Italie à la gloire à l’Euro 2020

Mancini était l’homme responsable lorsque l’Argentin a marqué son célèbre but vainqueur du titre contre les Queens Park Rangers.

La Premier League a été ajoutée à sa collection considérable d’honneurs managériaux, dont quatre Coppas Italia, trois titres de Serie A et une FA Cup.

Mais son cabinet regorge tout autant de trophées de son époque en tant que joueur et cela ne surprendra pas beaucoup de savoir que Mancini a fait preuve de ses références de manager dès son plus jeune âge.

.

Mancini était un talent précoce, d’abord avec Bologne puis Sampdoria mais il s’est brouillé avec des managers internationaux

Mancini était talentueux, un génie d’un attaquant profond. Il avait la créativité d’un n°10 associée à de belles finitions.

En 2013, son nom était soutenu par la légende rom et italienne Gianni Rivera comme l’un des meilleurs dans ce rôle des 30 dernières années, aux côtés de Francesco Totti, Roberto Baggio et Alessandro Del Piero.

Rivera a salué le tir de l’Italien, qui a réussi à tirer, à volée et à rentrer chez lui avec précision.

Son talent était également évident dès le début, devenant le plus jeune joueur de Serie A lorsqu’il a fait ses débuts, à 16 ans, pour Bologne. Bien qu’il ait eu du mal au départ à s’installer.

« Ma famille me manquait, je n’étais pas heureux. C’était difficile », a admis Mancini.

Tarcisio Burgnich l’a joué dans 30 des matches de championnat de son équipe et alors que l’équipe serait reléguée, leur prodige a marqué neuf buts et a terminé la campagne en tant que meilleur buteur.

.

Les talents de Mancini étaient évidents très tôt dans sa carrière

La Sampdoria en a pris note et a dépensé 2,2 millions de livres sterling pour Mancini, 17 ans – qui a raté de peu la coupe pour l’équipe italienne de la Coupe du monde de 1982 – avec quatre joueurs également déplacés à Bologne en tant que poids lourds.

Ce qui a suivi était une histoire d’amour. Dans le football italien, il n’est pas rare que des joueurs, en particulier ceux qui ont un talent inné comme Mancini, changent régulièrement de club.

Cependant, il a passé 15 saisons sous un maillot bleu et son temps a coïncidé avec le sort le plus réussi du club.

Signé en même temps que Liam Brady et Trevor Francis, le jeune n’allait pas jouer le rôle de second violon pour qui que ce soit.

Sa passion était évidente même à ses débuts et il n’a pas hésité à plaisanter sur l’étrange effondrement du terrain d’entraînement depuis.

Il a ri : « J’ai toujours été impliqué dans des problèmes sur le terrain d’entraînement, avec Trevor Francis et Liam Brady (à la Sampdoria). Ça arrive.”

.

Francis était considéré comme un rival par Mancini, mais le couple a mis ses ennuis derrière eux

Francis a confirmé son échec en déclarant au Sun : « Il y a eu un petit incident dans un match d’entraînement amical que je pensais à l’époque être quelque chose et rien.

« Nous avons eu un désaccord sur le terrain à ce sujet, mais cela a continué dans le

vestiaire. Nous avons dû être séparés l’un de l’autre. Disons simplement que tous les joueurs ont fait en sorte que cela n’aille pas plus loin.

“On s’est réconcilié après et il n’y a pas eu de malaise, après tout on a joué

ensemble pendant encore trois ans.

Après deux ans de stabilisation de la Sampdoria en Serie A après leur promotion en 1982, Gianluca Vialli arriverait.

Et alors que Mancini avait le meilleur buteur du club l’année précédente, l’arrivée de Vialli les a aidés à exploser dans la vie.

“Il avait développé ce souhait, cette compétence de toujours donner la dernière passe”, a déclaré Vialli, notant la contribution de son ami à ses décomptes.

Vialli et Mancini étaient des amis d’enfance et se sont combinés à merveille avec une Coppa Italia arrivant dans leur première saison ensemble, avec un peu d’aide de Francis et d’un autre arrivant britannique – Graeme Souness.

Non pas que les buts se soient taris. Mancini marquerait lors du match retour de la finale contre l’AC Milan, qui leur a permis de soulever le trophée.

.

Mancini et Vialli ont été un incroyable double acte pour la Sampdoria

C’était le début de quelque chose de spécial puisque la Sampdoria a remporté trois autres Coppas Italia.

Leur triomphe dans cette compétition en 1988/89 a conduit à leur victoire en Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1990 – une saison après leur défaite contre Barcelone.

Les “Goal Twins” Mancini et Vialli les ont propulsés devant Brann, le Borussia Dortmund, Grasshopper, Monaco et Anderlecht en finale.

Les trophées ont renforcé la confiance au sein du club et l’année suivante, le titre de Serie A a été remporté avec Vialli en tête, marquant les buts et Mancini derrière lui, aidant à la créativité et à une pincée de 12 frappes en championnat.

Un exploit incroyable, qui a empêché le Napoli de Diego Maradona de conserver le titre qu’ils avaient remporté l’année précédente.

Gianfranco Zola, le coéquipier de Maradona avec Napoli admirait Mancini, qui a marqué un étourdissement contre son équipe lors de cette saison 1990/91 – mais ne pouvait pas non plus cacher ses frustrations.

“Pour jouer contre, il était une douleur dans le dos, pour être honnête”, a déclaré Zola à The Independent. “Il était si bon, si talentueux et un joueur si intelligent.”

«Il a marqué un but incroyable contre nous à Naples, l’un des meilleurs buts que j’ai jamais vu.

«Mais en plus d’être un joueur fantastique, il a toujours été un grand compétiteur. C’est pourquoi vous avez toujours eu beaucoup de respect pour lui et Vialli – et vous les avez détestés en même temps.

“J’ai eu envie de le frapper quelques fois quand il jouait…”

.

Mancini est resté membre d’une équipe en évolution de la Sampdoria au cours d’une période de 15 ans

Compétiteur est l’un des maîtres mots de la carrière de Mancini, son entêtement sur la scène internationale l’a vu ne jamais jouer pour les Azzurri après la Coupe du monde 1994.

Avec Del Piero, Baggio, Beppe Signori, Totti, Zola et d’autres, ce n’était pas facile de faire le onze de départ, même quand Arrigo Sacchi préférait une formation en 4-4-2.

Zola a ajouté: “Je me souviens de sa dernière sélection pour l’Italie – Mancini était assez contrarié quand il est sorti et j’étais également très contrarié, car je n’étais que sur le banc. Je pense qu’il a peut-être eu un problème avec Sacchi, mais après ce match, il n’a plus été sélectionné.

Sur la scène nationale, il est devenu un nouveau rôle, en fait un entraîneur sur le terrain, et cela les a presque vus remporter la Coupe d’Europe, mais lors de la finale de 1992, la Sampdoria a de nouveau été battue par Barcelone, cette fois grâce à la frappe à succès de Ronald Koeman.

.

Même les goûts de Franco Baresi ont eu du mal à faire équipe avec Mancini

Ce devait être la fin de Vialli qui est parti pour la Juventus, mais Mancini a continué sans lui, marquant le meilleur but du club la saison suivante et telle était son influence croissante qu’il a persuadé David Platt de rejoindre le club en 1993.

Entre-temps, il siégera également, à 27 ans, au jury d’entretien qui a aidé à sélectionner Sven-Goran Eriksson pour remplacer Vujadin Boskov, en 1992.

L’ancien patron de Samp, Eriksson, a rappelé : “[Mancini] était un brillant footballeur, bien sûr, l’un des meilleurs que j’aie jamais eu. Sa technique était fantastique. Il n’a pas eu de chance d’être dans l’équipe nationale italienne en même temps que Roberto Baggio et ils ont préféré Baggio.

«Sur le terrain de football, il avait un caractère assez fort. S’il voyait que ses coéquipiers ne faisaient pas les choses correctement, il devenait fou. Il ne s’en est jamais pris à ses adversaires, seulement à ses coéquipiers.

Alors qu’il s’en prenait aussi aux arbitres, il déclara à contre-cœur en 1987 : «[Referee] Boschi est inutile. Nous nous plaignons de la violence dans le football, mais les supporters devraient vraiment commencer à penser à tabasser les arbitres au lieu de se frapper les uns les autres. »

.

Il n’est pas surprenant que Mancini soit devenu entraîneur d’Eriksson plus tard dans sa carrière

La Sampdoria, malgré la forme de Mancini, était en déclin, même avec Ruud Gullit, Sinisa Mihajlovic, Enrico Chiesa, Clarence Seedorf et Juan Sebastian Veron rejoignant le club.

Veron était un autre avec qui Mancini a eu un ruck.

“J’ai eu une terrible dispute avec Roberto”, a-t-il révélé. “Ce n’est pas quelqu’un de facile, tu sais. Il a cette personnalité compliquée.

«Aujourd’hui, c’est un ami à moi et il m’a vraiment aidé au cours de ma carrière. Nous avons joué ensemble à la Sampdoria, en Lazio et il était mon entraîneur à l’Inter.

« Mais laissez-moi vous dire que nos débuts ont été difficiles. On jouait pour la Sampdoria et on affrontait Piacenza. J’ai frappé un corner terrible et il m’a demandé gentiment : “La prochaine fois, essaie de frapper le ballon plus haut”. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenu vraiment furieux et puis je l’ai insulté.

“Alors quand je suis entré dans le vestiaire, il m’attendait. Il voulait me frapper ! En fait, il avait enlevé sa chemise, et il était prêt à me combattre comme si nous étions un kick boxeur

“Heureusement, il y avait des coéquipiers qui ne l’ont pas laissé me frapper.”

.

Mancini a déménagé dans la Lazio avec Eriksson et a eu plus de succès

Le manager Eriksson est parti pour la Lazio et a emmené Mancini avec lui. Les Suédois adoraient avoir un général sur le terrain et ensemble, ils remporteraient deux Coppas Italia et un titre de Serie A, ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

“J’ai une bonne histoire à raconter sur lui”, a ajouté Eriksson.

“Nous avons eu des problèmes avec notre milieu de terrain central à la Lazio et un jour, il est venu dans mon bureau et m’a dit:” Laisse-moi jouer au milieu de terrain central “. Je lui ai dit qu’il devait être capable de se défendre un peu mais il a dit qu’il le ferait.

« Il a joué 17 matchs au milieu de terrain central, nous n’en avons jamais perdu et nous avons gagné le championnat. »

Cela résume parfaitement la volonté de gagner de Mancini et montre en quelque sorte comment il est également devenu rapidement un manager talentueux.

.

Mancini célèbre sa victoire en Coppa Italia avec la Lazio

.

Mais Leicester City serait son dernier port d’escale dans ses jours de jeu

Il a également, à la toute fin de ses jours de jeu, passé un court passage à Leicester City, amené en aide Ade Akinbiyi et Trevor Benjamin.

Mais après seulement cinq matchs avec les Foxes, il retournerait en Italie pour entraîner la Fiorentina, entamant une nouvelle phase de sa carrière.

Et maintenant, à Rome, Mancini pourrait à nouveau être au début de quelque chose de spécial.

En prenant le poste de l’Italie en 2018 après l’échec de son pays à atteindre la Coupe du monde pour la première fois en 60 ans, il en a fait une machine à gagner.

Ils n’ont plus perdu depuis septembre 2018 – une série de 27 matches – et ont remporté leurs dix éliminatoires de l’Euro.

Vous ne parieriez pas contre lui en ajoutant un autre chapitre mémorable à son incroyable carrière cet été.

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

Lire la suite…

La femme de Harry Redknapp aimait Dani, il a détruit les légendes de Man United et de Liverpool, est allé à des premières de films avec Brad Pitt et a remporté des titres avec l’Ajax et l’Atletico Madrid

Étiqueté un autre Pelé ou Johan Cruyff, le buveur de whisky à la chaîne Robert Prosinecki a joué pour le Real Madrid et Barcelone mais est devenu une légende à Portsmouth

Bixente Lizarazu a failli signer pour Man United, a giflé une légende du Bayern Munich, a reçu des menaces terroristes, est devenu un champion de jiu jitsu et nage avec des requins