Roberto Mancini devrait remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United, malgré le patron de l’Italie – qui a remporté l’Euro 2020

Micky Gray a suggéré de manière controversée que l’ancien patron de Man City, Roberto Mancini, pourrait être l’entraîneur qui remplacerait Ole Gunnar Solskjaer chez son rival Manchester United.

Solksjaer a été limogé par les Red Devils, après une autre défaite humiliante, cette fois aux mains de Watford.

GETTY

Solskjaer a été limogé par Man United dimanche

Le club a confirmé qu’il « chercherait à nommer un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison », avec Gray, qui a largement couvert les matchs de United cette saison pour talkSPORT, suggérant que l’actuel patron de l’Italie pourrait être l’homme à venir.

Mancini a remporté l’Euro 2020 l’été dernier, battant l’Angleterre aux tirs au but en finale à Wembley, et a dirigé l’Inter Milan, Galatasaray et Zenit, ainsi que City.

Pendant son séjour à Manchester, Mancini a remporté le premier titre de City en Premier League, ainsi qu’une FA Cup et un Community Shield en quatre ans entre 2009 et 2015.

Gray a déclaré à talkSPORT: « Un que je mettrais là-dedans – et cela pourrait être un peu controversé – mais quelqu’un qui peut organiser l’équipe et en tirer le meilleur serait Roberto Mancini.

Mancini a récemment remporté l’Euro 2020 et est arrivé troisième de la Ligue des Nations

GETTY

United occupe actuellement la septième place de la Premier League

« Il a ça, il l’a fait avec l’Italie. »

Gray, qui a joué dans le système des jeunes à Man United, a ajouté que le Norvégien avait eu la chance de survivre aussi longtemps qu’il l’a fait, après des résultats et des performances épouvantables contre ses rivaux Manchester City et Liverpool.

« Je pense que d’autres managers auraient facilement perdu leur emploi bien avant qu’il ne perde son emploi », a ajouté Gray.

«Regardez certaines des performances contre Liverpool à Old Trafford, puis le derby de Manchester juste avant la pause internationale – s’il allait perdre son poste, alors je pense qu’il était temps pour Ole Gunnar Solskjaer d’aller peut-être dans ces deux matchs.

.

United était triste contre Liverpool et Man City avant la pause internationale

« Mais ils ont essayé de s’y accrocher et d’attendre après la pause internationale mais, après la performance d’hier et le résultat d’hier, l’écriture était sur le mur pour Ole. »

Divers managers ont déjà été liés au poste, notamment Zinedine Zidane et Brendan Rodgers.

Et Gray pense que, quel qu’il soit, il doit se lancer et s’assurer que le club joue toujours au football en Ligue des champions la saison prochaine.

Il a dit : « C’est Manchester United. Ils doivent essayer de terminer dans les quatre premiers, ils doivent terminer dans ces places de la Ligue des champions.

.

United devra peut-être attendre la fin de la saison pour nommer Zidane

« Ils ont assez de temps pour le faire – il ne reste que 12 matchs. Nous avons 26 matchs à jouer et celui qui entre doit se mettre au travail.

« Il doit y avoir de gros changements là-bas. Vous regardez le taux de travail des équipes supérieures, les clubs que j’ai mentionnés précédemment et Manchester United est loin de cela.

« Ils doivent bien faire les choses sur ce terrain de football et le manager qui franchit cette porte doit gagner le respect de ces joueurs, d’abord et avant tout, dès le premier jour, et ils doivent commencer à jouer. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.