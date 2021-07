Roberto Mancini dit à son équipe italienne de “faire attention” à la star anglaise Raheem Sterling en finale de l’Euro 2020

Sterling a été l’un des joueurs du tournoi jusqu’à présent (Photo: .)

Roberto Mancini a averti son équipe italienne de se méfier de la menace de Raheem Sterling avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre dimanche.

Les Three Lions sont en finale d’un tournoi international majeur pour la première fois en 55 ans, et affrontent une équipe italienne qui est restée 33 matchs sans défaite.

Mais l’Angleterre n’a concédé qu’un seul but tout au long du tournoi en battant l’Allemagne et le Danemark sur le chemin de la pièce maîtresse à Wembley.



L’équipe de Mancini est invaincue en 33 matchs (Photo: .)

Sterling a été interrogé sur sa place dans l’équipe avant le tournoi, mais il a répondu à ses critiques avec une série d’excellentes performances cet été.

Il a marqué trois buts jusqu’à présent, ce qui le place à un seul derrière le capitaine anglais Harry Kane.

Et Mancini a salué l’amélioration du joueur de 26 ans en qualifiant le rythme de l’ailier de danger évident pour son équipe d’Italie.

“L’Angleterre est une bonne équipe car elle a beaucoup de bons joueurs sur le banc, mais si nous sommes arrivés jusqu’ici, cela signifie également que nous sommes une bonne équipe”, a déclaré le patron de l’Italie Mancini.

« Sterling est un footballeur qui a fait des pas de géant et il est vraiment très rapide, nous devons donc faire attention à lui.

« À part lui, je ne sais pas qui jouera à droite. Ensuite, il y a Harry Kane et dans le dernier tiers, ils ont tous les meilleurs joueurs, ils ont une technique et des capacités formidables.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Mancini a également admis que l’Angleterre est physiquement plus forte que son équipe alors qu’il a exhorté son équipe à donner “absolument tout” dimanche.

“Je ne pense pas que l’Angleterre n’ait que deux milieux de terrain très physiques”, a déclaré Mancini.

“C’est une équipe très capable physiquement sur tout le terrain.

“Ils sont plus forts que nous de ce point de vue, mais vous jouez au football avec le ballon sur le pont et nous espérons que nous pourrons faire un meilleur travail sur ce score et nous espérons que ce seront des qualités importantes dans un match demain soir.

“Parfois, le plus petit gagne et cela nous est arrivé dans le passé et nous espérons que cela se produira cette fois-ci, mais nous devons absolument tout donner.”

