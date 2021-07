Roberto Mancini explique sa réaction en larmes à la victoire de l’Italie contre l’Angleterre en finale de l’Euro 2020

Roberto Mancini a organisé la victoire de l’Italie à l’Euro 2020 (Photo: .)

Roberto Mancini a réussi à réparer certains torts d’il y a plus de 30 ans lorsque l’Italie a battu l’Angleterre aux tirs au but pour remporter l’Euro 2020, affirmant que “la chance me devait quelque chose” à Wembley.

L’Italie a soulevé le trophée après une victoire 3-2 aux tirs au but, après avoir terminé à égalité à 1-1 après 90 puis 120 minutes dans le nord de Londres.

Mancini était en larmes après que Gianluigi Donnarumma ait sauvé le penalty final de Bukayo Saka pour assurer la victoire et il dit qu’il y avait un certain nombre de raisons derrière sa réaction émotionnelle.

«C’était l’émotion qui se produit après avoir réalisé quelque chose d’incroyable. C’était l’émotion de voir les gars célébrer et les fans dans les tribunes », a-t-il déclaré.

« Voyant tout ce que nous avons réussi à créer, tout le travail acharné que nous avons fourni au cours des trois dernières années, mais plus particulièrement les 50 derniers jours qui ont été très durs.

“C’est le fait que nous avons pu forger cet esprit d’équipe au cours des 50 derniers jours, ils ont vraiment créé quelque chose qui ne pourra jamais être séparé à l’avenir. Ils seront toujours synonymes de ce triomphe.

Plus : Euro 2020



C’était aussi une rédemption sur une note personnelle pour Mancini qui a subi deux fois le chagrin des tirs au but en tant que joueur de son pays.

“J’ai eu beaucoup de chance de jouer dans une grande équipe en 1990 et une formidable équipe des moins de 21 ans en 1988”, a-t-il expliqué.

“Malgré le fait que nous étions la meilleure équipe, nous ne l’avons pas gagnée, car le football est comme ça, et nous avons perdu les deux fois aux tirs au but. La chance me devait quelque chose.



Mancini célèbre avec le buteur Leonardo Bonucci (Photo: .)

L’Italie a été l’équipe la plus remarquable tout au long du tournoi, battant également l’Espagne et la Belgique en route vers le triomphe.

Mancini était non seulement ravi d’avoir mis la main sur le trophée, mais aussi de la façon dont son équipe s’en est sortie, d’autant plus qu’elle a récupéré du premier match de Luke Shaw moins de deux minutes après le début de la finale.

“Je suis très heureux parce que l’équipe a bien joué, nous méritions de gagner”, a déclaré l’ancien manager de Manchester City.

“C’est vrai qu’encaisser un but tout de suite nous a posé des problèmes dans les 15 premières minutes, mais ensuite nous avons recommencé à jouer, nous avons repris le contrôle du jeu et au final c’était un peu décevant d’aller aux tirs au but et de souffrir jusqu’au fin de match car on aurait mérité de le sceller avant.

«Nous sommes heureux pour notre peuple, pour les Italiens qui l’ont mérité après une période si difficile. C’est notre joie.

PLUS : La finale de l’Euro 2020 attire 31 millions de dollars sur BBC et ITV, ce qui en fait le troisième événement télévisé le plus regardé de tous les temps

PLUS : Gareth Southgate met en doute son avenir à long terme en Angleterre

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();